Jenny Wall, de Videoamp, habla de Nielsen Challenge y miden a los espectadores de televisión

A medida que nos hemos profundizado en la era de la transmisión, cada vez es más claro que la controversia sobre las calificaciones de Nielsen no desaparece. Justo este mes, cuando la nueva temporada de fútbol comenzó, la NFL se convirtió en la última fiesta en lanzar el guante, acusador El gigante de las calificaciones de televisión de «subcontar sistemáticamente» la audiencia de la liga.

Ingresar VideocamiscoUna de las principales monedas «alternativas» que buscan desafiar el dominio de Nielsen sobre la medición de la audiencia de TV en los Estados Unidos, la compañía aprovecha los datos de primera parte para medir al público en todas las plataformas, y se ha asociado con múltiples gigantes de los medios, incluida la NFL, para proporcionar lo que dice es una imagen más precisa de la visorización de platificación cruzada.

«Usamos una base mucho más grande [than Nielsen]; Tenemos 40 millones de hogares, 65 millones de dispositivos. Estaban midiendo todo de un panel de 42,000 casos ”, explicó el director de marketing de VideoMP. Jenny Wallrefiriéndose a lo infame Panel Nielsen utilizado para extrapolar sus clasificaciones.

Incluso ahora que Nielsen tiene el nivel integrado de dispositivos «Big data«En su medición, está claro que las disputas sobre sus números van a persistir.

«Si te estás perdiendo el 15% de una audiencia para un juego de fútbol en vivo, eso es bastante grande para las marcas, bastante grande para la NFL, bastante grande para los equipos y bastante grande para los anunciantes», dijo Wall.

En el último episodio de la Variedad podcast «Estrictamente negocios«Wall se sumerge profundamente en lo que se necesita para medir el público de la televisión en la era de la transmisión, así como en lo que se necesita para interrumpir las normas de la industria, aprovechando sus experiencias en el marketing de HBO y Netflix a medida que lanzaban sus pizarras de series originales que cambian de paradigma.

«Siempre estoy buscando cosas nuevas que hacer o interrumpir», explicó. «Quiero ayudar a los vendedores y los departamentos de marketing a parecer generadores de ingresos, no centros de costos. Y me encanta poder demostrar que hay una mejor manera».

Pero a diferencia de los streamers, el estrés de la pared, VideoMP no está tratando de hacer que los modelos comerciales tradicionales sean obsoletos.

«No estamos diciendo: ‘Pon a Nielsen fuera del negocio’. Lo que estamos diciendo es que debes tener la opcionalidad para poder comparar lo que crees y tener influencia en el mercado «, dijo, y agregó:» Creo que la conclusión es que tu vida puede ser mucho más fácil si solo pones un poco de trabajo en ello «.

