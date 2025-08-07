Jenny Han en el pov de Conrad, escena de durazno

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Last Dance», el quinto episodio de «»El verano me volví bonito«Temporada 4, ahora transmitiendo en un video principal.

Es el episodio que el equipo de Conrad ha estado esperando. El quinto episodio de la última temporada de «The Summer I Gurnty Pretty» se lanzó en Prime Video el miércoles, finalmente dando un poco más de información sobre lo que Conrad (Christopher Briney) ha estado sintiendo mientras mira a Belly (Lola Tung) y Jeremiah (Gavin Casalegno) cae más profundamente en el amor.

Durante el episodio, Conrad da un paso adelante para ayudar a Belly a hacer mandados para el gran día, mientras que Jeremiah está atrapado en el trabajo. A través de sus monólogos internos (y un retroceso devastador que se despide de su madre), la audiencia se entera de que ha estado haciendo todo lo posible para mantener su distancia desde el vientre porque le prometió a su madre moribunda que siempre atendería a Jeremías. Pero, como se muestra en el episodio, está claramente dolorido.

En una de las escenas famosas del libro, escrita por Jenny HanConrad se detiene para conseguir duraznos para el vientre y usa su camiseta para limpiar el jugo de su rostro. La escena fue adaptada perfectamente por Han, casi palabra por palabra del libro. Fue una de las principales razones por las que el escritor y el showrunner dieron detrás de la cámara por primera vez para el episodio fundamental.

A continuación, desglosa el episodio, habla sobre las poderosas caídas de agujas (y la falta de melodías de Taylor Swift), sus pensamientos sobre el final de la serie y sí, el anillo de compromiso.

Esta es la primera vez que dirigiste. ¿Cómo terminó siendo este episodio y por qué?

Cuando lo estaba escribiendo, sabía que lo estaba dirigiendo. Sabía que en este episodio, hay un par de escenas del libro que a la gente realmente le importa. Así que solo quería asegurarme de que yo fuera yo yo mismo.

Eso tiene sentido. Ya usas múltiples sombreros, incluidos creador, autor y showrunner. ¿Cuál fue el mayor desafío para tomar también dirigir?

Mientras prepara su episodio, debe perderse el tiempo en el set. Estaba tratando de hacer ambas cosas al mismo tiempo que pude, y tratando de no perder escenas realmente fundamentales en el bloque anterior. Nunca estoy lejos del set, así que fue difícil para mí. Pero cuando estás preparando el episodio, tienes que ir a las ubicaciones de Scout y hacer todo eso. ¡Pero lo hicimos funcionar!

Este episodio, como dijiste, está lleno de escenas importantes, a saber, la escena de los duraznos. Lo clavaste, desde la iluminación hasta la música. ¿Cómo perfeccionaste eso?

¡Aw, gracias! Reprogramamos esa fecha de disparo tres veces porque elegimos la ubicación y nos dijeron que los camas de flores iban a estar despiertos en una cierta fecha, y luego el clima simplemente no estaba cooperando. Entonces fue solo un parche de tierra. Y yo estaba como, no estoy haciendo la escena sin las flores. Necesitábamos eso. Y luego, donde se iba a poner el sol, solo necesitábamos que todo iluminara exactamente cómo lo necesitábamos. Esa fue una de las veces en las que es muy afortunado que sea el showrunner, porque pude decir: «¡Necesitamos reprogramar!» Afortunadamente, vinieron hermosos. Las flores realmente se suman a la magia del momento. Y sabíamos que teníamos una ventana realmente corta para obtener lo que necesitábamos con la puesta de sol y la hora mágica. Entonces, realmente fueron unos 15 minutos. Estábamos haciendo corredores, nuestra DP Sandra Valde-Hansen conduciría de camino a casa durante el atardecer, solo para asegurarnos de que supimos exactamente dónde estaba golpeando el sol y cronometrándolo. Ella era una compañera realmente maravillosa para mí, como directora por primera vez, porque estaba igual de invertida, y sabía lo importante que era para mí hacerlo bien y hacerlo tan hermoso como podría ser.

Erika Doss/Prime

Al filmar un episodio de POV de Conrad, ¿cuáles fueron los mayores cambios que buscaba hacer como director?

Quería que se sintiera diferente. Quería que el episodio realmente sintiera que estábamos mirando a Belly a través de los ojos de Conrad, viendo todo desde el punto de vista de Conrad. Entonces, normalmente, el programa predeterminado es el punto de vista de Belly. Así que es solo una forma diferente de mirar el mundo, creo. No hacemos primeros planos extremos, pero lo estaba guardando para esto. Además, el sonido y la música son diferentes, porque también proviene del punto de vista de Conrad.

Hablando de música, ¿cómo elegiste «Wild Horses», también conocido como la canción de graduación de Buffy & Angel, para la escena de los duraznos?

¡Asombroso! Recuerdo haber visto ese momento [in “Buffy”]! Para esta escena, fue realmente difícil encontrar la canción correcta. Y probamos un par de cosas diferentes con la partitura, y puse un montón de canciones diferentes en ese lugar. Pero en última instancia, para mí, hay algo tan soñador y melancólico sobre los «caballos salvajes». Siempre me ha encantado la canción. Esta temporada, tenemos muchos artistas heredados realmente importantes que tenemos que usar. Y mi episodio, particularmente, porque es un sonido diferente, también tenemos a Van Morrison y Otis Redding, que es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Tuvimos Fleetwood Mac, tuvimos la cubierta de arándanos de Royel Otis. Entonces, por supuesto, «Cherry» de Harry Styles.

Realmente fue un grupo de canciones increíble. Hablando de esta temporada solo tenemos Recibe una canción de Taylor Swift. Tengo mis teorías sobre por qué, pero quiero preguntarte. ¿Porqué es eso?

Creo que diré, supongo … sigue mirando.

La otra canción que quería comentar es uno de mis favoritos, «Heartbeats» de Jose González, que se usó en el Episodio 4. Eso también se usa para una escena muy memorable en «One Tree Hill». ¿Cómo lo encontraste?

Esa ha sido durante mucho tiempo una canción mía favorita, así que he estado buscando un lugar para ello las tres temporadas. Nunca vi «One Tree Hill», que sé que es raro, porque filmamos en la misma ciudad. Gran parte de nuestro equipo trabajó en ese programa. Entonces, no sabía que era una gran canción para el programa hasta que salió. Fue una agradable sorpresa cuando la gente realmente se conectaba con él.

¡Comprendido! Cuando un programa o libro cambia de puntos de vista, abre una cuestión de si nuestro narrador principal es confiable. ¿Es Belly un narrador confiable?

Creo que la audiencia tiene que recordar que solo está viendo lo que puede ver. Nosotros, como audiencia, tenemos esta visión omnisciente de las cosas, y vemos mucho más. Entonces ella está realmente limitada a lo que ve. Todos tienen su propio punto de vista. No creo que eso haga que alguien no sea confiable. Creo que es solo la propia perspectiva de alguien sobre las situaciones.

¿Puedes hablar sobre elegir agregar nuevos flashbacks para Conrad, en lugar de regresar y mostrar momentos específicos que hemos visto antes, solo de su POV?

Bueno, obtuvimos la escena del motel, una nueva perspectiva sobre eso. Tenía muchas ganas de ofrecerle nuevos vislumbres. Creo que las escenas que vimos, entendimos prácticamente cómo se sentía en esos momentos. Creo que realmente estaba comunicando eso. Con el tiempo que tenemos, para mí, narrativamente, quería poder mostrar las cosas que nadie había visto todavía, como su adiós con su madre, que tenemos que ver para Belly y Jeremías.

La línea «Cail Gun» también estaba en este episodio, que fue memorable del libro, pero cambió ligeramente. En el libro, menciona que no quiere verlos abrazar; En el programa, es la forma en que Jeremías «tocándola» a la que hace referencia. ¿Por qué el cambio?

Es solo porque el contexto es un poco diferente. En el libro, está llegando al sofá, y es como una escena diferente. Sabía que quería usar la línea en algún lugar del episodio, así que creo que ese es el único lugar donde realmente tenía sentido.

El Secretario, Kayleigh, ha sido criado dos veces ahora; Sabemos que ella también es la que Adam (Tom Everett Scott) tuvo una aventura. ¿Volverá eso? ¿La veremos de nuevo?

¡Solo espera y mira!

¡Voy a seguir intentándolo! Obtuvimos otra escena de amor de Conrad y barriga esta semana, pero no hemos visto una escena de amor de Jeremiah. ¿Eso es intencional?

Los vimos en el primer episodio. Pero supongo que ese es otro en el que solo diré que sigue mirando.

El título del episodio, «Last Dance», podría tener muchos significados. ¿Qué significa para ti?

Creo que hay muchos significados para eso. Hay un significado literal, y luego hay un significado figurativo.

Video principal

Hablemos de algo que explotó en las redes sociales: el anillo de Belly. Sé que habías publicado que si Jeremías le hubiera dado un anillo enorme, la gente también se habría quejado, lo cual es cierto. ¿Cómo decidieron el anillo?

Realmente quería algo que se sintiera modesto, humilde y dulce, que el vientre podría apilarse. Solo pensando en su estilo, es más simple. Ella no se trata de los anillos llamativos. No es realmente lo que ella valora. Creo que ella estaría más conmovida de que él lo eligiera por ella, y él sabía lo que le gustaría.

¿Cómo te sientes acerca de la indignación a su alrededor?

¡Creo que la gente iba bastante duro en ese anillo! Pensé que era muy dulce. Lola y a mí nos gustó. De cualquier manera, a la gente no les iba a gustar lo que hizo. Sería ridículo si se apareciera con un anillo de dos quilates. ¿Cómo compraste eso? Definitivamente puede actualizarla en el futuro, una vez que esté más establecido y ganando su propio dinero.

Este programa es muy grande en las redes sociales, y has respondido a algunas preguntas y teorías de los fanáticos. ¿Sientes la necesidad de hacer eso cuando la gente publica tanto sobre el programa?

Es importante dejar que la audiencia tenga sus propias interpretaciones de las cosas. Cuando haces algo, la gente es libre de examinarlo y salir con sus propias conclusiones. A veces, cuando miramos el arte y vemos simbolismo o imágenes; Puede que no haya sido la intención del artista, pero es lo que le estás quitando. Así que creo que es válido. No quiero regalar demasiado, porque no quiero desalentar a las personas de tener sus propias interpretaciones de las cosas.

¿Miras las teorías de los fanáticos en línea?

A veces aparecen en mi FYP.

Has visto el teoría de que Taylor está embarazada?

Vi eso.

¿Qué piensas de eso?

No tengo comentarios.

Cada vez que se concluye un espectáculo, hay conversaciones sobre si este es realmente el final o si obtendremos un spin -off. Viste un gran éxito con «Xo, Kitty», un spin -off de «To All the Boys», y recientemente hablamos con el jefe de Amazon Vernon Davis sobre el potencial de continuar el universo «Summer I Gurn Basting». ¿Estás hablando de eso o estás listo para cerrar esta serie?

Para mí, siempre es la historia primero, y lo que me impulsa es estar realmente emocionado, creativamente, hacer algo. Entonces, si apareciera la idea correcta, saltaría a la oportunidad. Pero solo tiene que ser correcto. Veremos si algo viene a mí o no. Como creador, y no es solo un año o algo así. Es un compromiso realmente a largo plazo. Entonces, tienes que estar tan todo. Tendría que estar realmente entusiasmado con eso y tener una idea de que, para mí, sentí que tenía sus propias piernas y sus propios méritos, no solo hacer algo para hacer algo.

Por último, ¿qué le dices a los fanáticos que Amo los libros¿Me encanta el programa y no está seguro de cómo se concluirá esta historia?

Con suerte, la gente sentirá que han estado escuchando y viendo una historia satisfactoria. Realmente es la historia de Belly. Así que continúe en este viaje con ella, y espero que se sienta satisfecho por dónde termina. Eso es todo lo que diré. Las historias de todos se sienten, para mí, muy satisfactorios para nuestros tres personajes principales.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.