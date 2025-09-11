Jennifer López en beso de los números musicales one-tomas de la mujer araña

Jennifer López Tenía la vista en el aterrador del papel protagonista en la adaptación cinematográfica de 1996 del musical «Evita».

«Fui a audicionar para ‘Evita’ para [director] Alan Parker «, dijo López el miércoles por la noche durante una sesión de preguntas y respuestas posteriores a la sección de su nueva película musical»Beso de la mujer araña. » “Había estado practicando durante semanas y canto mi corazón y él dice: ‘Eres increíble. ¿Sabes que Madonna tiene la parte, verdad? »

López se rió: «Dije: ‘Ok, adiós. Encantado de conocerte'».

Ahora, López finalmente está obteniendo su momento musical de la película en la adaptación de la pantalla grande de Bill Condon de «Kiss of the Spider Woman» opuesto Tonatiuh y Diego Luna.

López interpreta a Ingrid Luna, una estrella de cine cuyo papel más famoso es el de una mujer araña, capaz de matar a sus amantes con un beso. En 1981, durante la guerra sucia de Argentina, el tocador de ventanas de los grandes almacenes gay, Luis Molina (Tonatiuh), que está cumpliendo una sentencia de prisión, imagina sus películas para escapar de los horrores de su actualidad. Él y el activista político Valentin Arregui (Luna) se vuelven poco probables cuando se ven obligados a compartir una celda juntos.

López dijo que había estado soñando con protagonizar un musical desde que era una niña después de ver «West Side Story» en la televisión en el «Little Home in the Bronx» de su familia. Anteriormente recordó también audicionando para películas musicales «Chicago» y «Nine». En 2016, se anunció que protagonizará una producción en vivo de NBC de «Bye Bye Birdie», pero el proyecto finalmente fue desechado.

López recordó a Condon, quien también adaptó el guión de la película, diciéndole que los elaborados números musicales en «Kiss of the Spider Woman» se filmarían en una sola toma. «Pensé, ‘haremos un poco de cobertura?'», Dijo. «Él estaba como, ‘No, sin cobertura’. Yo estaba como, ‘¡Fóllame! Al igual que la toma de la toma, va perfectamente y luego tropezas con tu vestido o lo que sea, tal vez comenzamos de nuevo.

Ella continuó: «Pero pusimos nuestro corazón y nuestro alma en ello y ensayamos como locos por el tiempo que tuvimos y fue algo hermoso y, de nuevo, estoy viviendo mis sueños de la infancia».

Tonatiuh introdujo la proyección antes de dirigirse al aeropuerto para subirse a un avión de regreso a Nueva York para otro compromiso laboral.

López recibió una ovación de pie cuando caminó en el escenario para las preguntas y respuestas.

La música «Kiss of the Spider Woman» es de John Kander y Fred Ebb y se basa en la novela de Manuel Puig y el libro del musical de Terrence McNally. Se estrenó durante Sundance en enero.

Mientras promociona su thriller de acción «continuar» en diciembre, Tonatiuh me habló de trabajar con López. «Ella es impresionante y transformadora de muchas maneras diferentes. Recuerdo que hubo un momento en el que estábamos ensayando por primera vez, y fue solo una mesa. «Tenía mi iPad y mis gafas al pensar que sería una mesa recta. Y recuerdo que Bill vio esto y vio su mente ir a trabajar «.

Durante las preguntas y respuestas del miércoles, Condon dijo que él y el departamento de casting miraron a unas 800 personas antes de elegir Tonatiuh.

Después de la proyección, López asistió a una recepción en Chateau Marmont.

«Kiss of the Spider Woman», de Lionsgate, Roadside Attractions y LD Entertainment, estará en los cines el 10 de octubre.