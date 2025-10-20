Jennifer Lawrence sobre su pausa actoral de dos años: «Estaba en paz»

Jennifer Lorenzo dijo recientemente en “El show de Graham Norton” que ella “estaba en paz” al no regresar a Hollywood durante su pausa de dos años como actriz hace unos años. Después de conseguir su cuarta nominación al Oscar con “Joy” de 2015, Lawrence protagonizó una serie de fracasos de taquilla consecutivos como “Passengers” (2016), “mother!” (2017), “Red Sparrow” (2018) y el fracaso de “X-Men” “Dark Phoenix” (2019). Luego dejó de actuar durante dos años y regresó a finales de 2021 con la comedia coral de Adam McKay “Don’t Look Up”.

«Me tomé un poco de tiempo», le dijo Lawrence a Norton. «Estuve trabajando durante mis veintitantos y luego pensé… ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando?».

Cuando se le preguntó si le preocupaba no poder volver a Hollywood, la ganadora del Oscar respondió: “Estaba en paz con la posibilidad de que eso sucediera. [Hollywood] es mucho…creo que hubiera sido [okay]pero también me habría enfadado mucho. No sé.»

hablando con Feria de la vanidad En 2021, antes del lanzamiento de “Don’t Look Up”, Lawrence dijo que su descanso de dos años en Hollywood era necesario porque “no estaba produciendo la calidad que debería tener”. Y añadió en ese momento: «Creo que todo el mundo se había cansado de mí. Yo me había cansado de mí. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si caminaba por una alfombra roja, pensaba: ‘¿Por qué no corrió?'».

Lawrence continuó: «Creo que complací a la gente durante la mayor parte de mi vida. Trabajar me hizo sentir que nadie podía estar enojado conmigo: ‘Está bien, dije que sí, lo estamos haciendo. Nadie está enojado’. Y luego sentí que había llegado a un punto en el que la gente no estaba contenta sólo con mi existencia. Así que eso me hizo dejar de pensar que el trabajo o la carrera pueden traer algún tipo de paz a tu alma”.

Justine Polsky, la mejor amiga y socia de producción del actor desde hace mucho tiempo, resumió la necesidad de Lawrence de una pausa en la actuación diciendo a Vanity Fair en ese momento: «El protocolo del estrellato comenzó a matar su espíritu creativo, a joder su brújula. Entonces, ella desapareció, lo que probablemente fue la forma más responsable de proteger sus dones. Y su cordura».

Lawrence ahora vuelve a ser el centro de atención mientras promueve “Muere mi amor«, su próximo psicodrama con su coprotagonista Robert Pattinson y la directora Lynne Ramsay. La película, que presenta a Lawrence como una mujer cuya vida gira en espiral mientras equilibra el matrimonio y la maternidad, se estrenó mundialmente en Cannes a principios de este año. Mubi estrenará «Die My Love» en los cines el 7 de noviembre.