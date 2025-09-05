Jennifer Lawrence, Robert Pattinson Drama de Cannes

Han pasado ocho años desde que el público experimentó Lynne RamsayLa visión singular en un largometraje, pero su nueva película «Morir mi amor«Llegará a los cines justo a tiempo para la temporada de premios.

El drama está ambientado en la zona rural de Montana. Jennifer Lawrence juega a una mujer que tiene problemas graves para adaptarse a la maternidad. Robert Pattinson Es su esposo no siempre hábil en este intenso drama psicológico. Sissy Spacek, Nick Nolte y Lakeith Stanfield también protagonizan.

«Die My Love» se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Cannes en mayo. Distribuidor y servicio de transmisión Mubi compró Distribución para la película en un acuerdo importante por un total de $ 24 millones, los derechos de aterrizaje para América del Norte y varios territorios internacionales. Esa adquisición se produjo un año después de que Mubi compró «La sustancia» antes de su estreno de Cannes, antes de convertir la película de terror en un importante jugador de premios. Curiosamente, el teaser de «Die, My Love» verifica «El estudio detrás de ‘la sustancia'», así como al productor Martin Scorsese.

En Variedad Revisión de «Die My Love», el crítico de cine jefe Owen Gleiberman descrito Una escena en la que Lawrence se descompone mientras está tocando «Mickey» de Toni Basil, escribiendo «Ramsay tiene un regalo lujoso para organizar ese tipo de ruptura de rock ‘n’ roll barroque».

¿Es depresión post-parto? ¿Psicosis? O trastorno límite de la personalidad? Es posible que el público no obtenga una explicación psicológica precisa para el comportamiento de Lawrence, pero seguramente obtendrán un retrato vívido de una esposa y una madre bajo presión.

La última característica de Ramsay fue el estreno de 2017 «You Were Were Never Here Here», por el cual Joaquin Phoenix ganó al mejor actor en Cannes y el guión de Ramsay empatado con el «asesinato de un ciervo sagrado» de Yorgos Lanthimos en el festival.

«Die My Love» se abre en los cines el 7 de noviembre. Mira el trailer a continuación.