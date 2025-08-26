Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia de San Sebastián

Jennifer Lawrence está listo para recibir un Premio Donostia en este año Festival de Cine de San SebastiánEl más alto honor en el festival, el evento de cine más grande en el mundo de habla hispana, anotando 172,300 admisiones en 2024.

Lawrence asistirá a San Sebastián de España para recibir el premio el viernes 26 de septiembre en una ceremonia de gala antes de una proyección de Lynne Ramsay‘s «Morir mi amor«En el que protagoniza y produce a través de su excelente sello de producción de cadáveres.

La coprotagonista de Robert Pattinson, Lakeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, «Die My Love» es el título más grande anunciado para el Premio de San Sebastián de este año y el Premio Donostia de Lawrence, uno de los aspectos más destacados de este año, proporcionando un clímax previsible a la edición 2025.

Escrito por Ramsay, Enda Walsh y Alice Birch, «Die My Love» también fue el tema de uno de los mayores acuerdos en Cannes de este año, con Mubi pagando $ 24 millones de $ 24 millones para América del Norte y los principales mercados internacionales que toman la mitad de los principales mercados principales del mundo, como Latina América, Alemania e Irlanda, Alemania, Italia, España y Australia y Nueva Zelanda. El compromiso teatral de EE. UU. Fue para un despliegue de un mínimo de 1,500 pantallas durante 45 días.

En «Die My Love», Lawrence interpreta a una madre chupa un vórtice de colapso mental después de la depresión posparto. Recibió revisiones en gran medida positivas, aunque Variety lo llamó «un desastre de un psicodrama matrimonial». Sin embargo, pocos revisores dudaron de la fuerza y ​​el compromiso del desempeño de Lawrence.

«Se siente tan explosivo pero, al mismo tiempo, tan emocionalmente reinado», escribió Owen Glieberman de Variety. «En ‘Die My Love, sientes el poder de su presencia, la buena calidad del infierno de su ira. Cuando se trata de masticar un cajero espeluznante, arrastrándose como un animal, destrozando el baño y vertiendo productos de jabón por todo el piso, o criticar la cabeza sobre un espejo, ella es un astrel de Ace».

Lawrence se une a la productora de Pedro Almódovar, Esther García, como ganadora del premio Donostia 2025. No será nada para abollar el calibre del premio como premio honorario más grande en el mundo de habla hispana, los ganadores del año pasado con Pedro Almodóvar, Cate Blanchett y Javier Bardem.

San Sebastián Rons del 19 al 27 de septiembre.