Jennifer Lawrence odia la prensa y dice que las entrevistas antiguas son «molestas»

Jennifer Lorenzo dijo recientemente El neoyorquino que duda en hablar con la prensa mientras promociona sus películas. El ganador del Oscar ha aparecido en los tabloides durante 15 años y una vez le dijo a su colega actriz Viola Davis: “Cada vez que hago una entrevista, pienso: ‘No puedo volver a hacerme esto a mí mismo’. Siento que pierdo mucho control sobre mi oficio cuando tengo que presionar para una película”.

Cuando surgió el tema de las antiguas entrevistas de Lawrence, el actor hizo una mueca y dijo: «Oh, no. Qué hiperactivo. Qué vergonzoso». Si bien el público inicialmente amaba a Lawrence por su personalidad sincera y autocrítica, la percepción de ella en línea finalmente se agrió con afirmaciones de que todo era falso.

“Bueno, es, o era, mi personalidad genuina, pero también fue un mecanismo de defensa”, dijo Lawrence sobre ser tan improvisado en las entrevistas. «Y entonces fue un mecanismo de defensa, simplemente decir, ‘¡No soy así! ¡Me hago caca en los pantalones todos los días!’ … Miro esas entrevistas y esa persona es molesta. Entiendo por qué sería molesto ver a esa persona en todas partes. Ariana Grande impresión de mí en ‘SNL’ fue acertado”.

En un sketch de «Celebrity Family Feud» de 2016, «SNL» se burló de la energía de Lawrence para complacer a la gente al hacer que Grande dijera líneas como «Soy como una adicta a los bocadillos. Quiero decir, me encantan las Pringles. Si nadie mira, me comeré una lata entera».

La reacción pública contra Lawrence se volvió “inhabitable”, dijo a The New Yorker, y agregó: “Me sentí (no sentí, creo que fui) rechazada no por mis películas, no por mi política, sino por mí, por mi personalidad”.

Lawrence ha estado abierto en entrevistas pasadas sobre la necesidad de tomarse un descanso de dos años de Hollywood después de hacer 16 películas en seis años, una serie de las cuales fracasaron en la taquilla y solo exacerbaron la recepción negativa que el público tenía hacia ella. ella dijo Feria de la vanidad en 2021: «Creo que todo el mundo se había cansado de mí. Yo me había cansado de mí. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si caminaba por una alfombra roja, pensaba: ‘¿Por qué no corrió?'».

Lawrence continuó: «Creo que complací a la gente durante la mayor parte de mi vida. Trabajar me hizo sentir que nadie podía estar enojado conmigo: ‘Está bien, dije que sí, lo estamos haciendo. Nadie está enojado’. Y luego sentí que había llegado a un punto en el que la gente no estaba contenta sólo con mi existencia. Así que eso me hizo dejar de pensar que el trabajo o la carrera pueden traer algún tipo de paz a tu alma”.

En una entrevista reciente en “The Graham Norton Show”, Lawrence reveló que “estaba en paz” con su decisión de permanecer fuera de Hollywood. Ella añadió: [Hollywood] es mucho…creo que hubiera sido [okay]pero también me habría enfadado mucho. No sé.»

Lawrence ahora ha vuelto a hacer prensa para “Muere mi amor«, un psicodrama coprotagonizado por Robert Pattinson de la directora Lynne Ramsay. La película, protagonizada por Lawrence como una mujer cuya vida gira en espiral mientras equilibra el matrimonio y la maternidad, tuvo su estreno mundial en Cannes a principios de este año. Martin Scorsese cortejó personalmente a Lawrence para encabezar la película después de leer la novela del mismo nombre y pensó que sería una gran película. El dúo estaba considerando adaptar la novela de Kate Chopin de 1899 «The Despertar” en una película, pero Scorsese no pensó que sería un desafío suficiente para Lawrence.

“Dije: ‘¿Sabes qué? Este Es un desafío», le dijo Scorsese a Lawrence. «Este es el tipo de cosas que deberías estar haciendo. Ve a arriesgarte. Elimina cualquier sensación de tener un personaje cómodo fuera del tablero y simplemente hazlo’”.

Mubi estrenará “Die My Love” en los cines el 7 de noviembre. Dirígete a El sitio web del New Yorker para leer el último perfil de Lawrence en su totalidad,