Jennifer Lawrence Kecam Genosida en Palestina: eso no es aceptable

VIVA – Famosa actriz de Hollywood, Jennifer LawrenceRecientemente expresó una opinión discutida sobre la crisis que ocurrió en Palestina. En una conferencia de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián el viernes pasado, Lawrence no dudó en decir que lo que estaba sucediendo en Gaza era «nada menos que un genocidio y eso era inaceptable».

Leer también: 10 mejores momentos que ocurren en los Globos de Oro 2024



Jennifer estuvo presente en el festival para promocionar su última película titulada Die My Love, además de recibir el prestigioso Premio Donostia. Aunque inicialmente el moderador del programa intentó desviar preguntas relacionadas con el conflicto en el Medio Oriente, Lawrence aún decidió expresar sus puntos de vista abiertamente al final de la sesión. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Jennifer Lawrence. Foto : Instagram Jennifer Lawrence

Leer también: Jennifer Lawrence está acusada de cirugía plástica: solo uso maquillaje



«Me siento asustado y esto es muy terrible. Lo que sucede no es otro que un genocidio y eso es inaceptable», dijo de Variedad El viernes 26 de septiembre de 2025.

«Tengo miedo de mis hijos, para todos nuestros hijos», agregó.

Leer también: Atrévete a ser diferente, Jennifer Lawrence usa flip -flops en el Festival de Cine de Cannes 2023



Esta declaración es una de las fuertes voces de las celebridades que rara vez se arriesgan a hablar sobre temas delicados como los conflictos en Palestina. Cuando se le preguntó más, Lawrence también criticó las condiciones políticas en los Estados Unidos que según él empeoran aún más la situación, especialmente para la generación más joven.

«Quiero decir, los niños que ahora pueden elegir a la edad de 18 años asumirán que la política sin integridad es normal. Los políticos mienten, no hay empatía», explicó.

«Y todos deben recordar, cuando ignoras lo que sucedió, por un lado, el mundo, no pasará mucho tiempo hasta que también suceda en tu lugar».

Lawrence enfatizó que los artistas en realidad no deberían soportar la carga de problemas globales complicados como este. Aunque quería poder hacer algo, se dio cuenta de sus limitaciones.

«Espero que haya algo que pueda decir, algo que pueda hacer para mejorar esta situación muy compleja y vergonzosa. Mi corazón está destruido», dijo.

«Pero en realidad, nuestro miedo a hablar demasiado o responder demasiadas preguntas es porque mis palabras pueden usarse para empeorar la atmósfera, a pesar de que esta es responsabilidad de los funcionarios electos».

También invitó al público a permanecer enfocado en quién era verdaderamente responsable, y no cargó a los artistas que solo intentaron expresar la libertad de expresión y trabajo.

«Solo quiero que las personas se mantengan enfocadas en quién es responsable y en cosas que pueden hacer, cuándo tienen que asistir y elegir, y no deja que los actores y artistas intenten expresar la libertad de arte y hablar en chivos expiatorios para esta situación».

Además, en la conferencia, Jennifer también dijo que la libertad de expresión en Estados Unidos está ahora bajo presión, por lo que festivales de cine como San Sebastián se convierten en un espacio importante para mantener voces independientes.

«Podemos ver la historia el uno del otro, conectados, aprender y, lo más importante, darnos cuenta de que todos estamos interconectados, todos somos importantes, y todos merecemos obtener empatía y libertad», dijo.

La película Die My Love, protagonizada por Lawrence, se mostrará en San Sebastian el viernes por la noche. Esta película le dice a Grace, una nueva madre que experimentó problemas de salud mental que tuvo un gran impacto en su relación con Jackson (interpretado por Robert Pattinson).

La película había sido proyectada previamente en el Festival de Cine de Cannes y recibió una ovación de pie durante seis minutos, así como un gran elogio por la aparición de actuación de Jennifer, que se decía que era muy valiente y emocional.

El principal crítico de la variedad, Owen Gleiberman, escribió que la actuación de Lawrence en la película:

«Se siente muy explosivo, pero al mismo tiempo está muy controlado emocionalmente … Puedes sentir la fuerza de su presencia, la calidad de su ira es ciego … cuando se rompió a un cajero quisquilloso, arrastrándose como un animal, dañando el baño y vertiendo jabón al piso, o chocando la cabeza en el espejo, es una descripción perfecta de los chaos.