Jennifer Lawrence dice que trabajar con Robert Pattinson es como una ‘venganza’

En una línea de tiempo alternativa, Jennifer Lorenzo interpretó a Bella Swan enfrente Robert Pattinson‘s Edward Cullen en la serie «Crepúsculo».

Ella reveló en Podcast “Los Rewatchables” en 2023 que el estudio la rechazó “inmediatamente” y que ella “ni siquiera recibió una devolución de llamada”. 15 años y dos franquicias gigantes después, finalmente comparte pantalla con Pattinson en la nueva película de Mubi «Muere mi amor.”

“Sí, es la venganza total que quería”, bromeó. Variedad el sábado por la noche en el estreno en Nueva York de su nueva película.

“Die My Love”, el primer largometraje de Lynne Ramsay desde “You Were Never Really Here” de 2017, es un psicodrama febril protagonizado por Lawrence como una escritora cuyo estado mental se desmorona en medio de un matrimonio volátil y las presiones de la maternidad. En la pantalla, Lawrence y Pattinson se lanzan insultos sin parar en fuertes estallidos de guerra verbal, un sorprendente contraste con la relación laboral más tranquila del dúo.

«Mi parte favorita de trabajar con él fue probablemente que podíamos estar en la misma habitación, pero sin hablar durante mucho tiempo», explicó Lawrence. «Realmente aprecio eso en un compañero de trabajo».

Pattinson recuerda que la primera película en la que vio a Lawrence fue «Winter’s Bone», el drama de 2010 en el que ella interpretaba a una adolescente pobre que buscaba a su padre en los Ozarks.

«Simplemente recuerdo que ella era como la cosa que estaba en escena», dijo Pattinson. “Cuando salió esa película, fue como si todos fueran a ver, ‘Está bien, ¿quién es esta chica?’ Tenía como un poder elemental, y se podía ver que desde el momento en que comenzó su carrera, ella era la estrella más grande del mundo”.

«Winter’s Bone» puso a Lawrence, de 20 años, en el mapa, lo que le valió la primera de cuatro nominaciones al Premio de la Academia a la mejor actriz. Hizo una audición para “Crepúsculo” y aproximadamente un año después obtuvo el papel de Katniss Everdeen en “Los juegos del hambre”, la otra exitosa franquicia juvenil que definió el comienzo de la década de 2010.

“Die My Love” se estrena en cines el 7 de noviembre.