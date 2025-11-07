Jennifer Lawrence dice que los directores masculinos pueden dirigir demasiado a los actores

Jennifer Lorenzo recientemente le dijo al buitre durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección de “Muere mi amor» que siente una diferencia notable cuando trabaja con una directora en comparación con un director masculino. «Die My Love» fue dirigida por Linda Ramsay. Otras cineastas en la filmografía de Lawrence incluyen a Debra Granik (“Winter’s Bone”), Jodie Foster (“The Beaver”), Susanne Bier (“Serena”) y Lila Neugebauer (“Causeway”).

«He encontrado algo en común entre las directoras: no hacen eso, que es demasiado directo», señaló la ganadora del Oscar. “Ha habido ocasiones en las que he trabajado con directores hombres en las que existe la necesidad de sentir constantemente que son dirigente la película. Y ni siquiera se está logrando nada. Es simplemente molesto. cuando pienso autormi mente se pone a controlar y… ¿cuál es esa palabra? ¡Neurótico!»

“Y Lynne era todo lo contrario”, continuó Lawrence. «Ella realmente construyó este mundo y se aseguró de que todos estuviéramos en la misma página, a través de la música, las conversaciones, la atmósfera y el set. Y luego simplemente caminaba lentamente hacia atrás. Y a veces, por la incomodidad de eso, por la falta de su visibilidad, surgía algo interesante. Y luego salía y decía: ‘Eso es genial, genial, sí, hazlo de nuevo'». O accidentalmente nos reiríamos y diríamos: ‘Oh, lo siento’. Y ella decía: ‘No, fue genial’. Me gustó que te reíeras. Hazlo de nuevo’”.

“Die My Love”, basada en la novela homónima de Ariana Harwicz de 2012, está protagonizada por Lawrence como una mujer sumida en la psicosis en medio de un matrimonio sin amor tras el nacimiento de su hijo. Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek coprotagonizan.

ramsay le dijo al buitre que su estilo de dirección en la película nació del deseo de que los actores se sintieran libres en el set.

«Me encanta trabajar con actores. Cuando realmente confían el uno en el otro, sucede algo que es mágico», dijo Ramsay. «Así que a veces dejaba que la toma se prolongara mucho. Hay una especie de incomodidad en eso. Es como, ‘¿Qué diablos hicimos ahora?; pero a veces pasa algo. Les di espacio en esa casa para simplemente explorar y entrar y salir. Hubo una escena en la que Grace simplemente está aburrida en la casa y allí está ese cesto de ropa sucia, y no le pedí que lo volteara con el dedo del pie, pero hay una especie de rabia en eso».

“Die My Love” se estrena en cines el 7 de noviembre de la mano de Mubi.