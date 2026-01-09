Jennifer Lawrence dice que hacer escenas de sexo ‘con un extraño es preferible’

Jennifer Lorenzo dijo durante una grabación en vivo del podcast “Happy Sad Confused” (vía Gente) que actuando en escenas de sexo con extraños es «preferible» porque las cosas son mucho menos incómodas cuando tienes que intimar con un coprotagonista que no es un amigo. A modo de ejemplo, el ganador del Oscar comparó desnudarse con “Muere mi amor” coprotagonista Robert Pattinson, a quien no conocía antes de filmar, hasta besar al coprotagonista de “Los juegos del hambre” Josh Hutcherson en las películas posteriores, después de que los dos ya eran amigos cercanos.

<br />

Lawrence y Pattinson filmaron juntos una escena de desnudos el primer día de rodaje de “Die My Love”, el psicodrama de Lynne Ramsay sobre una nueva madre que lucha contra la psicosis.

«En realidad, fue más fácil de esa manera porque Rob y yo no nos conocíamos, lo cual es mejor, ¿sabes?», dijo Lawrence. «Como en ‘Los juegos del hambre’, Josh Hutcherson y yo tendríamos que besarnos y eso es como… Imagínate. Ya sabes, es más extraño y sí, es preferible hacerlo con un extraño».

Mientras que “Die My Love” empleó a un coordinador de intimidad con Lawrence y Pattinson en sus escenas de sexo y desnudos, Lawrence revelado el año pasado que el dúo realmente no necesitaba uno en el set.

“No teníamos [an intimacy coordinator]o tal vez lo hicimos, pero en realidad no… Me sentí muy seguro con Rob”, dijo Lawrence. en el podcast “Las Culturistas”. “Él no es pervertido y está muy enamorado de [partner] Suki Waterhouse. La mayoría de las veces solo hablábamos de nuestros hijos y nuestras relaciones. Nunca hubo nada extraño como: ‘¿Cree que me gusta?’ Si hubiera un poco de eso probablemente tendría un coordinador de intimidad. Muchos actores masculinos se ofenden si no quieres follártelos y entonces comienza el castigo. Él no era así”.

Lorenzo dijo en una entrevista separada que se permitió estar desnuda ante la cámara sin pensar en cómo se vería. Este fue un cambio de ritmo respecto a cuando actuó de frente en la comedia con clasificación R “No Hard Feelings” y se ejercitó mucho antes de filmar.

«No me importa la desnudez. No soy sensible al respecto», dijo Lawrence. «Quería que Lynne tuviera total libertad artística… Creo que estar embarazada me quitó mucha ansiedad por vanidad. Antes de ‘No Hard Feelings’, hacía dieta, no comía carbohidratos y hacía ejercicio. Estaba embarazada. [for ‘Die My Love’]. ¿Qué iba a hacer? ¿No comer? Trabajaba 15 horas al día. Simplemente estaba cansada… Recuerdo que me enviaron un primer plano de la celulitis y me dijeron: ‘¿Quieres que retoquemos esto?’ Y yo dije: ‘No’. Eso es un idiota’”.

“Die My Love” ahora está disponible para transmitir en Mubi.