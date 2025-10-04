Jennifer Holland en Harcourt Fighting Nazis

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Like A Keith in the Night», episodio 7, temporada 2 de «»Pacificador«Ahora transmitiendo en HBO Max.

Después de ser despedido de su posición de alto nivel en Argus, Emilia Harcourt (Jennifer Holanda) está frustrado con un mundo que aparentemente la ha abandonado, incluso después de que ella ayudó a salvar a la humanidad a ser tomada por extranjeros como mariposas. Cuando la temporada 1 se burló de la creciente atracción entre Harcourt y Christ Smith (John Cena), la segunda temporada gira en torno a las consecuencias entre los dos, y cómo ha afectado a las personas que los rodean. Cuando Chris descubre un dispositivo que le permite transportar a una dimensión diferente, se encuentra enamorada de una versión diferente de Harcourt dentro de una realidad alternativa, Earth X, donde es muy respetado como un héroe estadounidense.

Es hasta que aprendemos en el Episodio 6 la verdad sobre la dimensión diferente en la que Chris ha encontrado consuelo, revelando que la dimensión alternativa es lo que hubiera sido si hubiera sido si Los nazis habían ganado la Segunda Guerra Mundialy un mundo donde no se permiten que existan minorías. Mientras los niños de la calle 11 abren las puertas entre las dimensiones para encontrar a Chris y traerlo de regreso a casa, Harcourt lidia con sus sentimientos por él, obligándola a enfrentar todo de lo que ha estado corriendo.

Holanda habló con Variedad Sobre la confesión de la sala de interrogatorios de Harcourt y Chris, por qué elige intentar matar a Keith (David Denman) en los momentos finales del episodio 7 y luchar contra los nazis en la temporada 2.

¿Qué tan temprano en el proceso de preproducción aprendió sobre lo que sucedería con Harcourt para la temporada 2? ¿Lo discutió con James Gunn, el creador del programa y su esposo, o es algo que él mantuvo como secreto?

Obviamente tengo una relación cercana con James, y él compartirá diferentes puntos de la trama con la historia y la ejecuta por mí. Aprendí mucho de lo que estaba pasando con la historia de Harcourt desde el principio, pero no todo. A veces, James mantiene las cosas cerca porque teme que algo cambie en el proceso de escritura. Desde el principio, tenía contornos tempranos muy ásperos del espectáculo que eran completamente diferentes. Tuvimos conversaciones tempranas sobre la relación de Harcourt con Rick Flag Jr., y esa es la génesis de su profundo vitriolo y odio hacia el pacificador [in Season 1].

A lo largo de esta temporada, Harcourt se encuentra en dos escenas de pelea fundamentales: en el episodio 1, se mete en una pelea de bar con un grupo de hombres, y luego en el episodio 7, lucha contra Argus, que se revela que son nazis en su dimensión respectiva. ¿Cómo fue disparar ambas escenas?

Es bastante diferente, como la escena de la pelea de bares. Ensayamos durante semanas y fue realmente agotador. Fueron dos días difíciles, pero pasé un tiempo increíble con los mejores coordinadores de trucos y peleas. La pelea de bares fue increíblemente cargada emocionalmente, porque tiene cosas sobre Harcourt que aún no hemos explorado todavía están saliendo en esa agresión. La escena de la pelea en Argus [in Episode 7]Caminé hacia el set y me enteré de que iba a aprender una secuencia de lucha que nunca antes había aprendido. Afortunadamente, con el equipo de acrobacias, habían trabajado conmigo con otras peleas antes de esta en este episodio, así que sabía qué esperar. Fue muy divertido, porque pude lanzar un «Mein Kampf» en la cara de un nazi. Fue bastante sorprendente.

Chris y Harcourt finalmente pueden conversar sobre sus sentimientos en la sala de interrogatorios, donde confiesa su amor por ella. Harcourt no puede decirlo de vuelta a él, pero se puede decir que todo lo que siente por él se ha demostrado durante toda la temporada mientras está luchando activamente para llevarlo a su dimensión.

Ella no quiere que la gente sepa que siente todo tipo de emociones. Ella todavía no quiere que Chris sepa lo vulnerable que es y qué está sucediendo realmente por dentro. Creo que nosotros, como seres humanos, tenemos dificultades para expresar nuestros sentimientos, porque siempre los estamos llenando y no nos permitimos sentir nuestros sentimientos a diario. Es por eso que está pasando mal durante toda su vida en este momento, porque no se permite sentir nada. De alguna manera, ella se enfrenta a esta situación de hacer o morir para decirle ahora o él no va a volver, y sin embargo, todavía no puede decirle cómo se siente realmente.

Si lo miro desde la perspectiva de Harcourt, básicamente está diciendo lo que Chris quiere que diga, aunque no puede decir las tres palabras que está buscando. Ella no puede ser tan buena en la superficie con sus emociones como él. Ella está pensando: «¿No es suficiente que te diga que quiero que vuelvas a casa? He llegado hasta esta otra dimensión para decirte que te quiero de vuelta». Él necesita que ella lo diga, y ella simplemente no puede. Es una escena bien escrita de James, y pasé un tiempo increíble realizando esa escena con John, porque estaba muy disponible y presente durante la filmación.

¿Crees que la decisión de Harcourt de proteger a Chris matando a Keith es su forma de dar a conocer sus sentimientos por Chris?

Cuando leí esa escena, pensé «Ella está haciendo esto», a pesar de que ella sabe que si Chris alguna vez descubre que lo mató, él nunca la perdonará. Es lo único que no puede aceptar. Encontró a su hermano vivo, que es algo que cuando no tienes a alguien durante toda tu vida, piensas mucho en la idea. Con mi madre que falleció y mi papá que falleció cuando era muy joven, a veces desearía poder levantar el teléfono y llamarlos. Sueñas despierto sobre la capacidad de tener una relación con ellos, y Chris lo ha conseguido con su hermano, incluso si es de una dimensión diferente. No puede ver a Keith morir de nuevo frente a él.

Harcourt toma esa decisión a pesar del hecho de que ella sabe que no es lo que Chris quiere, pero tiene que hacerlo para protegerlo, y para asegurarse de que no tenga que vigilar su hombro todo el tiempo preguntándose si Keith lo mataría. Es una decisión loca para ella, a pesar de que no puede hacerlo porque tiene que tomar la decisión entre su vida y tomar la suya.

Mientras conducimos al final de la temporada 2, ¿dónde se encuentra Harcourt en el fuego cruzado entre Argus y Chris?

En este momento, ella solo siente que se ha rendido. Han evitado su captura tanto tiempo, y ella se ha puesto en la línea [for him] Varias veces, especialmente con su trabajo. No solo se está dando por vencido, sino que se está sacrificando por el resto del equipo. Ella se enfrenta a esta pregunta en su propia mente sobre lo que hará desde aquí. Chris está tomando la caída de todos, entonces, ¿todos van a pararse allí y ver si tal vez pueden arreglarlo en el futuro? Ella está en pánico un poco, porque simplemente no puede creer que él esté [throwing everything away] Después, a pesar de que ella le dio todo lo que estaba pidiendo en la sala de interrogatorios. Muchas preguntas se responden en el final, y el final plantea más preguntas para ser respondidas pronto.

