Jennifer Gonring da un paso abajo como CEO de la firma política Gonring Lin Spahn

Jennifer GonringEl cofundador de la Premier Hollywood Political Consultancy, Gonring Lin Spahnha renunciado como CEO y ha lanzado una firma independiente, socio principal.

Como parte del nuevo acuerdo, Gonring se convertirá en director de estrategia en el Fundación SAG-AFTRAEl brazo caritativo de la unión de artistas.

Gonring se especializó en trabajos filantrópicos y sin fines de lucro en GLS, que asesora a jugadores de poder como Jeffrey Katzenberg y JJ Abrams y Katie McGrath. GLS también es responsable de organizar los principales recaudadores de fondos para los candidatos demócratas, incluida la recaudación de fondos de George Clooney-Julia Roberts del año pasado para el presidente Biden en el centro de Los Ángeles.

Se espera que Gonring siga siendo una «estratega principal» en GLS incluso cuando establece su propia teja.

Ella y Andy Spahn han trabajado estrechamente con los fundadores de DreamWorks, Katzenberg, Steven Spielberg y David Geffen, durante décadas. Cuando DreamWorks era vendido Para Paramount en 2006, dejaron a la compañía para formar su propia empresa, originalmente llamada Andy Spahn & Associates. Fue renombrado Gonring Spahn en 2014, y luego Gonring Lin Spahn, cuando Jennifer Lin fue nombrada socia gerente.

Principle Partner ofrecerá servicios estratégicos de consultoría y coaching ejecutivo, tanto como asesor externo como interno para ciertos clientes.

«Estoy más energizado por las oportunidades para integrarse completamente con organizaciones destacadas, profundizando su trabajo e impulsando la estrategia a largo plazo», dijo Gonring en un comunicado. «Al mismo tiempo, estoy curando una cartera de clientes que se benefician de una perspectiva externas frescas para avanzar en iniciativas clave, impulsar campañas y desarrollar proyectos creativos».

En un correo electrónico, Spahn dijo que Gonring continuará trabajando con GLS.

«Jennifer ha renunciado como nuestra CEO para dedicar su tiempo a la Fundación SAG-AFTRA en un nuevo papel de liderazgo allí», dijo. «Ella continuará asociándose con nosotros en proyectos seleccionados en el futuro. Todo bien».

GLS tiene oficinas en Los Ángeles y Washington y también representa a clientes corporativos como Anheuser-Busch y AT&T.

Courtney B. Vance, presidente de la Fundación SAG-AFTRA, calificó el nombramiento de Gonring como una «gran victoria para nosotros».

«No puedo creer lo afortunados que somos de tener a Jennifer internamente», agregó Cyd Wilson, director ejecutivo de la fundación. «Su enfoque en las comunicaciones nítidas y las asociaciones de las partes interesadas elevarán nuestros programas ya excepcionales».