Jennifer Fox producirá los premios AMPAS Governors Awards

Gobernador de la Rama de Productores de la Academia Jennifer Fox volverá a producir la 16ª edición de los Premios del Gobernador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que tendrá lugar el 16 de noviembre. Esta será la séptima vez que Fox produzca el evento.

«La experiencia de Jennifer en la producción de los Premios Gobernadores es incomparable. Estamos encantados de darle la bienvenida nuevamente para iniciar nuestros eventos número 98 de los Oscar con una celebración de cuatro homenajeados verdaderamente notables», dijo el presidente de la Academia, Howell Taylor, en un comunicado.

Los Oscar honoríficos de este año recaerán en Debbie Allen, Tom Cruise y Wynn Thomas, y el Premio Humanitario Jean Hersholt se entregará a Dolly Parton. El evento se llevará a cabo en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood.

Martes 14 de octubre

IDA y Manhattan Neighborhood Network lanzan asociación para crear instalaciones

La Asociación Internacional de Documentales y Manhattan Neighborhood Network han formado una asociación que permitirá a ambas organizaciones acceder a los eventos, instalaciones y comunidades de cada una. Establecido en 1992, MNN es un centro de aprendizaje, producción y distribución de medios con instalaciones que incluyen estudios de producción virtuales, dos estudios de podcast, seis estaciones de edición abiertas, tres salas de edición cerradas y una sala de proyección cerrada con un proyector 4K DCP, una pantalla de 193″ con sonido envolvente, transmisión en vivo y capacidades de grabación. El 20 de septiembre, los miembros de IDA que residan o visiten la ciudad de Nueva York tendrán acceso completo a todos los servicios de MNN de forma gratuita o en un tarifa con descuento.

Como parte de la asociación, todos los miembros de MNN recibirán un 20 % de descuento en las membresías de IDA. IDA también organizará proyecciones trimestrales de trabajos en progreso para que los miembros de IDA muestren su trabajo a sus compañeros y a sus invitados para recibir comentarios. El primer evento IDA Docs-In-Progress se llevará a cabo el 13 de noviembre.