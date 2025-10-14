Jennifer Coppen sufrió un ataque de pánico por las acciones de la ex niñera de Kamari

VIVA – Jennifer Coppen vuelve a ser el centro de atención después de compartir sus sentimientos con respecto a la ex niñera de su hijo, Kamari, a quien se sabía que le gustaban los comentarios negativos sobre él y difundía calumnias en las redes sociales. Esto no sólo hizo que Jennifer se sintiera decepcionada, sino que también le provocó un ataque de pánico y le temblaban las manos.

En una historia exclusiva de Instagram subida recientemente, Jennifer escribió sobre su condición emocional luego de enterarse de las acciones de su ex niñera llamada Nia. Anteriormente, Jennifer también aclaró sobre su ex niñera que se volvió viral. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Honestamente, tuve un ataque de pánico realmente fuerte, estaba tan en shock… ¿cómo es que hay gente así?», escribió Jennifer en un tono de decepción y sorpresa.

Anteriormente, circularon rumores de que la ex niñera de Kamari había dejado de trabajar porque no fue invitada a ir a Holanda cuando Jennifer viajó allí. Sin embargo, Jennifer inmediatamente negó esta afirmación y afirmó que la decisión de despedirla se debió únicamente a problemas de desempeño.

«Nia.. ¿Qué es lo que estás limpia?

Jennifer también lamentó que Nia considerara que estaba equivocada, a pesar de que Jennifer sentía que había hecho todo lo posible como jefa. Incluso sintió que sus buenas intenciones fueron recompensadas con un trato doloroso.

«¿Dime, repito, Dios mío? Ja, te acabo de decir que te despedí. Todavía doy dinero para mostrar mi gratitud», continuó Jennifer en su conversación.

En su vídeo aclaratorio en TikTok, Jennifer reveló que el despido se llevó a cabo por la actitud y el comportamiento poco profesional de Nia. Dijo que la ex niñera era a menudo negligente en el cuidado de Kamari, como dejar que el niño usara la misma ropa todo el tiempo, no cepillarse los dientes y no cambiar los pañales correctamente.

«A veces a Kamari le cambian los pañales sin quedar expuesto. A veces a Kamari no le cepillan los dientes», explicó Jennifer.

No solo eso, Jennifer también dijo que Nia a menudo jugaba con su teléfono celular durante las horas de trabajo e incluso grababa en secreto momentos privados cuando Jennifer estaba con sus amigos.