Jennifer Coppen se siente dolida al ser acusada de no querer cuidar a sus hijos por su ex niñera

VIVA – Actriz Jennifer Coppen ha vuelto a abrir la voz sobre la polémica con la ex niñera de su hijo, Kamari, que se volvió viral en las redes sociales. Esta disputa se volvió aún más acalorada después de que el esposo de su ex niñera comentara y acusara a Jennifer de calumniarla porque estaba herida.

Sin embargo, la madre de uno de los niños no se quedó callada. En la carga de su historia de Instagram, Jennifer escribió una respuesta firme a la acusación. También negó que le dijeran que no quisiera cuidar de su propio hijo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Ahora que está en el altavoz, dijo que no estaba trabajando conmigo, así que me sentí herido y estaba calumniando y haciendo un video. Se puede decir que ella puede tener un hijo, pero no es una buena idea ayudar.

Jennifer también enfatizó que su trabajo como madre soltera significaba que tenía que confiar parte de su tiempo como madre a otras personas. Sin embargo, admitió que le había dado un buen trato a su ex cuidador, incluido un salario digno y una bonificación.

«Blg está cansado, así que la niñera debe cuidar al bebé no es fácil НАННН yaiyalah, entonces mi salario es bueno, tu bonificación es buena, me preguntas qué obedezco como agradecimiento.

En un video en vivo de TikTok que volvió a subir, Jennifer también expresó su dolor cuando escuchó a su ex niñera hablar con dureza en madurese, acusándola de poder tener hijos pero no querer cuidarlos.