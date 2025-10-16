Jennifer Coppen revela la actitud de la ex niñera de Kamari, que a menudo era negligente, resulta que esto es lo que hizo

VIVA – Actriz Jennifer Coppen finalmente habló sobre el verdadero motivo del despido de la niñera de su ex hijo, Kamari, que recientemente se volvió viral en las redes sociales. No porque no fuera invitado a ir a Holanda como afirmaba la ex niñera, sino por negligencia en el cuidado de Kamari y una actitud laboral que se consideraba poco profesional.

En su video aclaratorio en TikTok, Jennifer explicó que su ex niñera, Nia, a menudo descuidaba sus responsabilidades como niñera. Incluso reveló que Kamari a veces no cambiaba los pañales correctamente, no se cepillaba los dientes y se quedaba usando la misma ropa una y otra vez. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Jennifer Coppen Foto : Instagram/jennifercoppenreal20

«A veces a Kamari le cambian los pañales y no le limpian los dientes. A veces a Kamari no le cepillan los dientes», dijo Jennifer en tono decepcionado, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

No solo eso, también se dice que Nia juega a menudo con su teléfono celular durante las horas de trabajo e incluso graba los momentos privados de Jennifer con sus amigos sin permiso. Según Jennifer, esto era claramente inapropiado para alguien en quien se confiaba el cuidado de su hijo.

Después de enterarse del comportamiento de su ex niñera, Jennifer admitió que estaba tan devastada que experimentó un ataque de pánico. Compartió su condición emocional a través de su historia exclusiva de Instagram que subió recientemente.

«Honestamente, tuve un ataque de pánico realmente fuerte, estaba tan en shock… ¿cómo es que hay gente así?», escribió Jennifer en un tono de decepción y sorpresa.

Se sintió decepcionado porque a su cuidador realmente le gustaban los comentarios negativos sobre él y difundía calumnias en las redes sociales. Esto sorprendió y entristeció a Jennifer, considerando que todo este tiempo había tratado de ser amable.

Jennifer también descartó enérgicamente los rumores de que el despido se produjo porque la niñera no fue invitada a ir a los Países Bajos. Enfatizó que el motivo de su despido se debió únicamente al comportamiento y desempeño de Nia en el trabajo.

«Nia… ¿qué entiendes? ¿No te despedí porque no viniste a Holanda? Hahhh wkwkwk, te despedí por tu comportamiento», escribió Jennifer en su aclaración.

Según él, incluso le dio una indemnización por despido y una serie de obsequios como forma de agradecimiento por el trabajo anterior de Nia.