Jennifer Coppen aclara el despido de la ex niñera de Kamari, Febby Rastanty se cura corriendo

VIVA – Noticias sobre Jennifer Coppen Al parecer, los lectores han abierto la voz sobre el despido de la ex niñera de Kamari que se volvió viral en TikTok. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. El rey de FTV Hardi Fadhillah Convertirse oficialmente en director ejecutivo de una conocida empresa de hierbas también está en el centro de atención.

Sin mencionar el problema Febby Rastanty Utilice correr como curación y la razón por la que Jennifer Coppen despidió a la niñera de Kamari. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del martes 14 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Jennifer Coppen abre su voz sobre el despido de la ex niñera de Kamari que se volvió viral en TikTok

La joven actriz Jennifer Coppen finalmente brindó una aclaración completa y emotiva después de que se descubrió que a la ex niñera de su hijo, Kamari, llamada Nia, le gustaban los comentarios negativos sobre ella en TikTok. Esta aclaración se produjo luego de que muchos internautas enviaran informes de que Nia parecía estar de acuerdo con comentarios que acorralaban a Jennifer, incluso difundiendo narrativas falsas sobre las razones por las que ya no trabajaba con la actriz.

‘El rey de FTV’ Hardi Fadhillah se convierte oficialmente en director ejecutivo de una famosa empresa de hierbas



Hardi Fadhillah se sumergió en el mundo de las hierbas

El nombre de Hardi Fadhillah se conoce desde hace mucho tiempo como «El Rey de FTV», gracias a su serie de papeles en varias telenovelas y películas para televisión populares. Pero ahora el actor se embarca en un nuevo capítulo en su carrera. Hardi se ha convertido oficialmente en el «CEO» de PT Habbasyi Niaga Utama (HNU), una conocida empresa de hierbas establecida desde 2011.

Curiosamente, el término «CEO» aplicado a Hardi no significa director ejecutivo, como suele ser el caso. HNU le dio un significado único al término, a saber, (C)uma (E)mang he (O)man), lo que indica que Hardi es una figura representativa y la nueva cara de la empresa.

Febby Rastanty utiliza correr como curación, ¿cómo hacerlo?

La actriz y entusiasta de las carreras Febby Rastanty apareció llena de entusiasmo en el evento Crystalin RunXperience 2025, que se celebró en Lippo Mall Nusantara, Yakarta, y contó con la asistencia de más de 8.000 corredores de varias regiones.