Jennifer Coppen abre su voz sobre el despido de la ex niñera de Kamari que se volvió viral en TikTok

VIVA – Joven actriz Jennifer Coppen finalmente dio una aclaración completa y emotiva después de que se descubriera que a la ex niñera de su hijo, Kamari, llamada Nia, le gustaban los comentarios negativos sobre él en TikTok. Esta aclaración se produjo luego de que muchos internautas enviaran informes de que Nia parecía estar de acuerdo con comentarios que acorralaban a Jennifer, incluso difundiendo narrativas falsas sobre las razones por las que ya no trabajaba con la actriz.

Lea también: Su subida a Instagram causó revuelo, Justin Hubner se disculpó y se centró en la lucha contra Irak



En su aclaración, Jennifer explicó que todo este tiempo había intentado guardar silencio y tapar el asunto para mantener su privacidad, pero se consideró que la actitud de la ex niñera estaba empeorando, haciéndola sentir la necesidad de hablar. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Desencadene el arrepentimiento de Ivan Gunawan, cronología de la circulación de drogas de Ammar Zoni en los centros de detención



«Elegí permanecer en silencio, elegí ocultarme. Pero cuanto más permanezca en silencio, más me pisotearán», afirmó Jennifer en su vídeo aclaratorio en TikTok, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Varios comentarios fueron del agrado de su ex niñera, diciendo que dejó de trabajar porque sentía que no podía soportar más ya que Jennifer estaba en una relación con Justin Hibner. También hubo quienes dijeron que no los invitaron a ir a Holanda como motivo para dejar de trabajar.

Lea también: Datos sobre los seguidores de la selección nacional de Indonesia que tienen dificultades para ingresar a los estadios de Arabia Saudita, la madre de Justin Hubner está llorando



Sin embargo, Jennifer negó firmemente estas acusaciones y enfatizó que el despido se debió a cuestiones de desempeño y profesionalismo.

«La razón por la que ya no trabaja con nosotros es porque fue despedido exclusivamente por mí», dijo Jennifer.

Según su confesión, hasta el momento han sido numerosos los reportes de familiares y personas más cercanas a él que dijeron que el excuidador no cumplió adecuadamente con sus funciones. Jennifer mencionó varios ejemplos, como jugar a menudo con su teléfono celular mientras trabaja, no cuidar adecuadamente a Kamari, incluido no cambiar los pañales correctamente.

Además, Kamari ignoró la higiene, como no cepillarse los dientes o usar la misma ropa una y otra vez y desobedecer reglas, como grabar en secreto cuando Jennifer y sus amigas estaban saliendo.

«A veces a Kamari le cambian los pañales y no echa un polvo. A veces a Kamari no le cepillan los dientes». explicó Jennifer.

Jennifer también reveló que en realidad era muy paciente y a menudo le daba a Nia oportunidades para mejorar, pero desafortunadamente no hubo cambios significativos en su actitud. Incluso después de ser despedida amistosamente, Jennifer todavía le dio su dinero de bolsillo y trató de no avergonzar a Nia en público.