Jennifer Coolidge y Nicole Scherzinger se unen al ‘grupo de chicas’ de Rebel Wilson

Jennifer Coolidge y Nicole Scherzinger se han unido al elenco de Wilson rebeldela próxima comedia de “Girl Group”.

La película, que Wilson está escribiendo, dirigiendo y protagonizando, la ve interpretando a una “diva del pop que ha sido expulsada de la gira de reunión de su propio grupo de chicas y abofeteada con una sentencia de servicio comunitario ordenada por la corte”, dice su sinopsis. Luego «aprovecha el cambio para realizar un regreso entrenando a un grupo de adolescentes inadaptadas para una audición para un importante sello discográfico».

Los papeles de Coolidge y Scherzinger permanecen en secreto, pero el proyecto verá a Scherzinger reunirse con su ex miembro de Pussycat Dolls Ashley Roberts, quien forma parte de la banda ficticia de la película Girlfriends junto a Wilson. Melanie Chisholm de las Spice Girls y Shaznay Lewis de All Saints completan el grupo.

El elenco de “Girl Group” también incluye a Randall Park (“WandaVision”, “Fresh off the Boat”), Sheridan Smith (“Mrs Biggs”, “Cilla”), Jamie Lee O’Donnell (“Derry Girls”, Leonard & Hungry Paul), Guz Khan (“Man Like Mobeen”, “The Gentleman”) y Jolene (“Star Trek: Enterprise”) y Loren Gray.

La película es producida por Wilson bajo su marca Camp Sugar junto a Matt Williams de Future Artists Entertainment y cuenta con la producción ejecutiva de Live Nation Studios. Chris Scott, quien trabajó recientemente en “Wicked”, es el coreógrafo.

Coolidge, conocida por sus papeles en “Legally Blonde” y “American Pie”, ganó dos premios Emmy y un Globo de Oro por su actuación que robó escenas en las dos primeras temporadas de “The White Lotus” de HBO. Scherzinger acaba de terminar su carrera aclamada por la crítica en “Sunset Blvd” de Jamie Lloyd. tanto en el West End como en Broadway, lo que le valió un Tony a la mejor actriz en un musical.