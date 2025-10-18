Jennifer Aniston se une a Jennette McCurdy

Antes de asumir el papel homónimo en la próxima serie basada en Jennette McCurdyEn las memorias de 2022 “Me alegro de que mi mamá haya muerto”, Jennifer Aniston conoció al niño actor convertido en autor. ella dijo Gente que se unieron rápidamente, señalando que «tienen mucho en común» y «tenían madres muy similares».

McCurdy saltó a la fama con solo quince años, convirtiéndose en coprotagonista de la comedia de Nickelodeon «iCarly» junto a Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor en 2007. El programa duró seis temporadas y luego McCurdy codirigió el spin-off «Sam and Cat» junto a Ariana Grande de 2013 a 2014. En «I’m Glad My Mom Died», McCurdy relata su turbulenta experiencia como una estrella infantil, con énfasis en el papel contundente de su madre obsesiva y abusiva, Debra, quien falleció en 2013.

AppleTV En julio dio luz verde a una adaptación en serie del libro de McCurdy, con Aniston como productora ejecutiva y protagonista de una versión ficticia de la madre titular. «Cuando apareció en mi escritorio una opción, una oferta para interpretar a este personaje y trabajar con Jennette y (la productora ejecutiva) Sharon Horgan y (la productora) LuckyChap, inmediatamente me sentí intrigada, halagada y emocionada», dijo Aniston a People. «Va a ser maravilloso. Será genial empezar a filmarlo».

Aniston calificó las memorias de «bellamente escritas» y elogió a McCurdy como «tan especial», diciendo: «El hecho de que ella sea la mujer joven que es, después de haber vivido esa vida, es nada menos que notable».

En cuanto a los paralelismos entre las madres de McCurdy y Aniston, la estrella no dio más detalles, pero mencionó una relación conflictiva con su difunta madre, Nancy Dow, en entrevistas anteriores. En 2018, le dijo al Sunday Telegraph«Ella era modelo y lo único que importaba era la presentación, cómo se veía ella y cómo me veía yo. No salí como la niña modelo que ella esperaba».

“I’m Glad My Mom Died” abarcará diez episodios, creados, escritos y presentados por McCurdy y Ari Katcher. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a Jerrod Carmichael y Erica Kay.