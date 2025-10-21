Jennifer Aniston rechazó la oferta de SNL y dice que su padre le dijo que no actuara

Jennifer Aniston Recientemente apareció en el podcast “Armchair Expert” y recordó a su padre, el fallecido actor John Aniston, instándola a no seguir sus pasos profesionales. John Aniston protagonizó la telenovela “Days of Our Lives” durante casi cuatro décadas.

“Mi papá me decía: ‘Por favor, no hagas esto, solo vas a sufrir rechazo’”, dijo Aniston. “’Simplemente ve a buscar un trabajo. Por ejemplo, consigue un trabajo de verdad’. Todas las cosas cliché. [But] Cualquiera que sea tu motivación, si encuentras pasión en algo y te encanta, hazlo”.

Aniston dijo que era natural que quisiera seguir la misma carrera profesional que su padre y rechazó la idea de ser un “bebé nepo”.

«Quiero decir, mire todas las firmas de abogados. Blanky Blank Blanky y Blanky Blank. Quiero decir, está bien, ¿no es esa una versión de que todo está en la familia? Todo está en la familia», dijo Aniston. «Entonces, tal vez te metiste por una puerta porque eres hijo de fulano de tal, pero si apestas, ¿adivina qué? No vas a seguir haciéndolo».

aniston dijo Feria de la vanidad a principios de este año que se convirtió en actriz a pesar de las protestas de su padre, luego pasó la mayor parte de su carrera tratando de ganárselo y agregó: «Siempre querer obtener la aprobación de papá, fue lo que me impulsó».

Afortunadamente para Aniston, no tendría que sufrir demasiado rechazo en Hollywood después de que su carrera explotara gracias a «Friends» de NBC. Pero justo antes de conseguir el papel de Rachel Green, Aniston rechazó otra institución de la comedia de NBC: «Saturday Night Live».

«Siempre pensé que era una mierda. La historia de eso es muy confusa», dijo Aniston cuando el presentador de «Armchair Expert», Dax Shepard, le preguntó por qué rechazó «SNL.”

“Honestamente, hoy tendría que preguntarle a Lorne, porque recuerdo que estaba en la ciudad de Nueva York y tuve una reunión con Lorne Michaels y me encontré con [Adam] sandler y [David] Pala en la habitación justo afuera. Y conocí a Sandler desde siempre», dijo Aniston. «No sé por qué tuve esta actitud moralista de ‘No sé si las mujeres son tratadas como deberían ser tratadas en este programa’. Es un tema muy dominado por los hombres. [show,] Me encantaría estar aquí si fuera en la época de Gilda Radner». Quiero decir, este es el cerebro que recuerda parcialmente cosas que están tan atrás. Algo así. No lo recuerdo, pero solo recuerdo que sucedió ‘Friends’”.

Mire la entrevista completa de Aniston en el podcast «Armchair Expert» en el vídeo a continuación.