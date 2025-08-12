Jennifer Aniston luchó contra el estudio sobre los horribles jefes Moretas

Jennifer Aniston Recientemente le dijo a Vanity Fair durante una entrevista en video retrospectiva de carrera que luchó contra Warner Bros. para usar una peluca morena en la comedia de 2011 «Bosses horribles. » El estudio quería a Aniston en la pantalla con sus icónicas cerraduras rubias.

«Luché por esa peluca. Esa no fue una batalla fácil», dijo Aniston. «Quería [my character] para verse diferente. El argumento del estudio, y lamento llamarte, fue que ‘tenemos miedo de que no se parezca a ti’. ¡Ese es el punto! Todavía creo que podría parecer un poco como yo. Pero me alegro de haber luchado por ello y me quedé con mis armas «.

Aniston protagonizó «Horrible Bosses» como la Dra. Julia Harris, una dentista sexualmente agresiva que está acosando a su asistente (Charlie Day). La obscena comedia con clasificación R, junto con «We We The Millers» de 2013, fue vista como un gran cambio para el ritmo para Aniston, ya que giró activamente de su personalidad como una «chica de al lado».

«Siempre fui visto como una niña de al lado o el Ingenuino», dijo Aniston. «Fue muy divertido jugar algo como esto porque está tan lejos de todo lo que soy. Eso es lo que le gustó al director. No es mucho lo que esperarías de [me]. Ese fue la diversión de eso. Eso es lo que lo hizo más creativamente emocionante para mí obviamente «.

«Horrible Bosses», también protagonizado por Jason Bateman, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Kevin Spacey y Jamie Foxx, fue un éxito de taquilla con poco más de $ 200 millones en todo el mundo. Aniston y la mayoría del elenco original regresaron para la secuela de 2014, «Horrible Bosses 2.»

Mire la entrevista de video completa de Aniston con Vanity Fair en el video a continuación.