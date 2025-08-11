Jennifer Aniston lloró a Matthew Perry antes de la muerte debido a la adicción

Jennifer Aniston admitido en un nuevo Vanity Fair Cover historia que el elenco de «Amigos«Había estado» de luto » Matthew Perry Mucho antes de su muerte a los 54 años en octubre de 2023. Perry, que interpretó a Chandler Bing en los «amigos» de NBC frente a Aniston como Rachel Green, murió por los «efectos agudos» de la ketamina. Durante mucho tiempo había sido franco sobre luchar contra el abuso de sustancias en Hollywood cuando «amigos» lo convirtieron en estrellas globales.

«Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos», dijo Aniston a Vanity Fair sobre tratar de ayudar a Perry durante su larga lucha con la adicción tanto durante los «amigos» como después. «Pero casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla con esa enfermedad fue muy difícil para él pelear. Tan difícil como lo fue para todos y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que esté fuera de ese dolor».

Después de la muerte de Perry, Aniston homenaje A su amiga y ex coprotagonista compartiendo un sincero mensaje de texto, una vez le envió. En él, Perry publicó una foto de ellos riendo juntos en el set de «Amigos» y escribió: «Hacerte reír me alegró el día. Me alegró el día».

«Tener que decir adiós a nuestra Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado», escribió Aniston en un comunicado en las redes sociales en ese momento. “He was such a part of our DNA. We were always the 6 of us. This was a chosen family that forever changed the course of who we were and what our path was going to be. For Matty, he KNEW he loved to make people laugh. As he said himself, if he didn’t hear the ‘laugh’ he thought he was going to die. His life literally depended on it. And boy did he succeed in doing just that. He made all of us laugh. And laugh hard.”

Anistón más tarde hablar con Variedad y reveló que había enviado un mensaje de texto a Perry el día que murió. Ella agregó a su coprotagonista: «Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé … no tenía dolor. No estaba luchando. Estaba feliz».

«Quiero que la gente sepa que estaba realmente saludable y que estaba saludable», agregó Aniston. «Estaba en una persecución. Trabajó muy duro. Realmente fue tratado uno difícil. Lo extraño mucho. Todos lo hacemos. Vaya, nos hizo reír muy duro».

Dirigirse a Sitio web de Vanity Fair leer la historia de portada de Aniston en su totalidad.