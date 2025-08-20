Jennifer Aniston atacó con pintura

El trailer de la próxima cuarta temporada muestra a los principales jugadores en UBA (ahora llamados UBN después de la fusión en el final de la temporada 3) compitiendo y apuñalándose entre sí mientras la red intenta cambiar el nombre, nuevamente.

Al principio, las cosas parecen optimistas. «Soy un firme creyente en las segundas oportunidades. Tal vez esta sea una oportunidad para hacerlo bien», dice Bradley (Reese Witherspoon) en Voicever a medida que comienza el trailer, seguida de Alex (Jennifer Aniston) diciendo: «Esto es tan reciente: la compañía diferente, la cultura diferente», mientras se revela en una conferencia de prensa. Stella agrega: “Prometimos un cambio real, para impulsar las historias nosotros se preocupó «. Por último, Mia (Karen Pittman) dice: «La gente necesita sentir que UBN lo tendrá primero, y lo tendrán bien».

Pero la ilusión de una red de noticias más funcional y honesta entonces «El espectáculo de la mañana«Alguna vez ha visto está inmediatamente destrozado:» Es una buena idea. Pero no es sexy «, dice Celine, una ejecutiva interpretada por Marion Cotillard, quien es nuevo en el elenco esta temporada.

«¡Oh, es ‘Lady Guillotine!’ ¿Cuántas cabezas rodan hoy? le pregunta a Podcaster Brodie (nuevo miembro del elenco Boyd Holbrook) mientras camina por un pasillo hacia Alex, quien responde: «¿Sabes lo mal que desearía poder despedirte?»

A continuación, se revela que Bradley está trabajando una vez más en una historia que expondrá irregularidades en UBA. Esta vez, parece ser un encubrimiento de las violaciones ambientales que dañaron principalmente a las personas, basadas en tomas de la pantalla de computadora de Bradley de diferentes noticias y mensajes de fuentes. «La gente murió. Trabaja conmigo», le dice Bradley a Chip (Mark Duplass).

Más adelante en el trailer, Alex dice: «Estoy cerrando la historia», y Bradley responde: «Tengo que hacer esto, le guste o no, seguido de una foto de Alex con Black Paint arrojada sobre ella en una protesta. Hamm), cuyos planes de superar la red que ella frustró la temporada pasada, y parece sorprendida al verlo.

«Parece que el drama en la red es más jugoso que el drama en la red», se escucha a Cory (Billy Crudup) decir sobre una foto de Stella en la cama con millas (el nuevo miembro del reparto Aaron Pierre), antes de que Celine le dice a Cory: «Necesito lo que tienes en Stella». Luego, en una reunión que también incluye a Alex, Stella le dice a Cory: «Tenemos ratas en el sótano. Eso debería ser más cómodo para usted».

Luego, Mia y Alex se muestran en un argumento acalorado en el set. «Sé lo que merezco, y es mi momento ahora», dice Mia. «¿Y qué, es ese tipo de amenaza?» Alex pregunta, mientras Mia se aleja con ira.

Entre las otras tomas finales en el trailer se encuentran Bradley y Cory sosteniéndose y sonriendo en una azotea, los agentes del FBI salen de Bradley fuera del edificio de la red, y las luces parpadean y las alarmas sonando mientras alguien corre a través del edificio y Alex pregunta: «¿Qué está pasando?»

«¿No es por eso que hiciste todo esto, esta limpieza de la casa? Para mejorar este lugar?» Bradley pregunta mientras el trailer termina. «No puedes limpiar una casa si estás a punto de explotar», responde Alex.

La temporada 4 de «The Morning Show» se estrena el 17 de septiembre. Vea el trailer a continuación.