Jennette McCurdy sets ‘Half His Age’ como novela debut, lanzamiento de enero

Jennette McCurdy ha anunciado su novela debut, «La mitad de su edad. »

El jueves, la actriz y la autora de «I’m Glad My Mom Dured» presentaron la portada del thriller de drama, su primer trabajo publicado de ficción y su próxima fecha de lanzamiento de enero.

La impresión de Penguin Random House Ballantine el 20 de enero de 2026, «la mitad de su edad» se describe como «sorprendentemente perceptiva, mordidamente divertida y muy conmovedora: una triste, divertida y emocionante novela que sigue a una niña de diecisiete años, llamada Waldo, mientras navega por su maestro con su maestra, explora los complejos de deseo, poder y autosfrovery».

La novela debut de McCurdy, ahora disponible para pre-pedidoViene después del éxito masivo de sus memorias de 2022, «Me alegro de que mi madre muriera», que ha vendido más de tres millones de copias y permaneció en la lista de bestseller del New York Times durante más de noventa semanas. El título, que relató la carrera de McCurdy como actriz infantil y su difícil relación con su madre abusiva que murió en 2013, ganó el Premio Alex de la Asociación Americana de Biblioteca 2023 y el Premio Goodreads Choice 2022 en la categoría de Memorias y Autobiografía.

Actualmente, McCurdy está adaptando «I’m Glad My Mom murió» en una serie de Apple TV+ protagonizada por Jennifer Aniston y producida por Aniston, McCurdy, Sharon Horgan, Ari Katcher, Jerrod Carmichael y Margot Robbie’s Luckychap Entertainment. Ella es co-creación, co-showrunner y coguionista en la serie de 10 episodios.

«Escribir ‘la mitad de su edad’ ha sido la experiencia más creativa de mi vida», dijo McCurdy en un comunicado el jueves. «A través de una niña de diecisiete años llamada Waldo, pude explorar las complejidades del deseo, el consumismo, la clase, la soledad, la Internet, la ira, la adicción y las longitudes (a menudo equivocadas) a las que haremos para obtener lo que queremos. La historia de Waldo es finalmente encontrarte en un mundo diseñado para hacerte perderte, y eso me sentimos perfundamente significado por mí.