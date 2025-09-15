Jenna Ortega Emmys 2025 Maquillaje: Recrea el look

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Jenna Ortega continuó la tendencia de maquillaje del método en el 2025 EmmysDonde la estrella salió con glamour gótico como un guiño a su aclamado papel como el miércoles Addams.

La maquilladora de Ortega, Melanie Inglessis, se inclinó completamente en una estética exclusiva y malhumorada de la noche, dando cejas de Ortega Whisper, un ojo ahumado y con borde de kohl, sombra de ojos azul brillante y un labio de ciruela profundo que le dio a todo un aspecto vampino y viejo de Hollywood, todo lo que todos Productos cortesía de Dior.

Con el cabello retirado en una cola de caballo limpia que permitía que el escote adornado brillara, el efecto fue audaz y perfectamente en línea con la evolución de la alfombra roja de la estrella, provocativa pero pulida.

«Para el look de los Emmy de Jenna, mantuvimos el tema y fuimos a buscar ojos más oscuros con un labio más oscuro», escribió Melanie Inglessis en la maquilladora Melanie Inglessis en una publicación de Instagram. «¡Quería un toque de color que se mostrara en los ojos para complementar la parte superior joya y el azul bebé!

Ese look húmedo y natural fue gracias a Sero de rocío diario de Erlyque inglessis usó como imprimación y también se mezcló con base. La marca de cuidado de la piel con el dermatoligista es perfecta para un brillo de maquillaje «sin maquillaje» y hecha con ingredientes veganos y sin crueldad.

En cuanto al atuendo de la noche de Ortega para la noche, llevaba un Givenchy de la declaración de Sarah Burton. La actriz llevaba un corpiño elaborado por completo a partir de joyas de gran tamaño, perlas y cristales, unidos en una red de lámpara de araña que se inclinaba en la tendencia de «vestimenta desnuda» de la temporada mientras se sentía claramente la suya. Emparejó la parte superior adornada con una elegante falda maxi negra de baja altura terminada con una hendidura hasta el muslo, alargando la silueta con tacones de plataforma con tiras. Agregó brillo a través de los diamantes de Pomellato.

A continuación, compre todos los productos de belleza que Ortega usó para recrear su aspecto de maquillaje Emmys 2025:

Dior Foundation Hydra desnuda

Filtro suave de Dior Forever Blush

Paleta de maquillaje de ojo de 5 colores de 5 colores

Delineador de labios Rouge Dior Contour

NUEVO Rouge Dior lápiz labial en #400

NUEVO Rouge Dior en el escenario en #496