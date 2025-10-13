Jenn Lyon forma un equipo de porristas desvalido en comedia de NBC

NBC ha lanzado el avance oficial y las primeras fotos de Jenn Lyon como una entrenadora de porristas deprimida en la serie de comedia de NBC, «Stumble».

La serie tiene lugar en el mundo de las porristas competitivas, y el lema oficial la describe como «un falso documental sobre el ridículamente alto riesgo competitivo del mundo de las porristas universitarias».

Además de Lyon, el reparto incluye a Taran Killam, Ryan Pinkston, Jarrett Austin Brown, Anissa Borrego, Arianna Davis, Taylor Dunbar y Georgie Murphy. Kristin Chenoweth aparecerá como estrella invitada recurrente.

“Stumble” proviene de los escritores y productores ejecutivos Jeff Astrof y Liz Astrof. Dana Honor también es productora ejecutiva a través de Defining Eve Productions junto a Monica Aldama, entrenadora de porristas jubilada y estrella de la serie documental de Netflix “Cheer”. Jeff Blitz dirigió y fue productor ejecutivo del piloto. Universal Television es el estudio.

La serie se estrenará el viernes 7 de noviembre a las 8:30 pm ET/PT por NBC. Los episodios estarán disponibles para transmitirse al día siguiente en Peacock.

Mira el avance y las primeras imágenes de “Stumble” a continuación:

Matt Miller/NBC

Matt Miller/NBC

REMOLQUES

HBO Max y Cartoon Network Studios han presentado el primer tráiler de la temporada 2 de

“Hora de aventuras: Fionna y Cake”, se lanzará el 23 de octubre en HBO Max. La temporada de diez episodios se lanzará semanalmente hasta el 25 de diciembre.

La temporada 2 seguirá a Fionna y Cake después de su viaje a través del multiverso, donde deberán afrontar nuevas aventuras mientras Huntress Wizard “se embarca en una búsqueda con consecuencias fatales”.

“Hora de Aventura: Fionna y Cake” está protagonizada por Madeleine Martin, Roz Ryan y Ashly Burch. Los miembros invitados recurrentes del reparto incluyen a Anna Akana, Dee Bradley Baker, Maria Bamford, Matthew Broderick, Kris Collins, Frank Collison, Andy Daly, Gray DeLisle, Harvey Guillén, Patti Harrison, Manny Jacinto, Tom Kenny, Marc Maron, Jinkx Monsoon, Kumail Nanjiani, Olivia Olson, Vico Ortiz, Chelsea. Peretti, Jeremy Shada, Hynden Walch, Pendleton Ward y más.

Mira el avance de la temporada 2 de “Hora de Aventura: Fionna y Cake” a continuación.