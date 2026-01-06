Jelly Roll, Sarah Michelle Gellar y Chrissy Teigen jueces de ‘Star Search’

Rollo de gelatina, Sara Michelle Gellar y Chrissy Teigen se han unido al próximo “de Netflix”Búsqueda de estrellas” renacimiento como jueces, anunció el transmisor el martes.

Jelly Roll, Gellar y Teigen estarán presentes en el estreno de “Star Search” en vivo en Netflix el 20 de enero. La nueva edición de la serie de competencia de talentos será presentada por Anthony Anderson. El evento de cinco semanas contará con nuevos episodios los martes y miércoles a las 9 p.m. ET/ 6 p.m. PT, con votación en tiempo real a través del control remoto del televisor o la aplicación móvil.

Jesse Collins Entertainment (“Beyoncé Bowl”, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, “Rhythm+Flow”) es la productora detrás de la nueva “Star Search”, con Jesse Collins, Dionne Harmon, Madison Merritt, Elaine Metaxas, Taraji P. Henson y Steve Mosko como productores ejecutivos. Los showrunners son Jason Raff (“America’s Got Talent”, “Clash of the Choirs”) y David Friedman (“Bring the Funny”, “The Four”).

Aquí está el lema del nuevo «Star Search»: «Fuera del aire durante 20 años, el programa regresa como una entrada nostálgica pero fresca en el espacio de la competencia de talentos, lista para cautivar tanto a los fanáticos de toda la vida como a toda una nueva generación… Cada episodio destacará a los mejores artistas prometedores en numerosas categorías (música, danza, variedades, comedia, magia y jóvenes) mientras compiten cara a cara por su oportunidad de alcanzar el estrellato. Con una estructura de competencia en arco y eliminaciones semanales con votación global en tiempo real, el La serie genera un impulso dramático, haciendo de cada episodio en vivo un evento imperdible”.

Jelly Roll (nombre real Jason DeFord) ha sido nominado siete veces al Grammy; su reciente álbum “Beautifully Broken” alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 y también fue su segundo debut número 1 en la lista country de Billboard, con éxitos que incluyen “I Am Not Okay”, “Liar”, “Winning Streak” y “Heart of Stone”. Gellar, mejor conocida como la estrella de “Buffy, la cazavampiros”, retomará su papel de Buffy Summers en la reposición de la serie de Hulu. Sus otros créditos recientes incluyen “Dexter: Original Sin”, “Wolf Pack” y la próxima película de Searchlight “Ready or Not 2”. Teigen fundó la marca de comida y estilo de vida Cravings y es autor de libros de cocina de gran éxito y personalidad televisiva.