Estrella de la hip-hop country Rollo de gelatina está en medio de una gira europea, pero voló a sí mismo y a toda su banda a Nueva York para tocar un set completo en la celebración del 50 aniversario de la Fundación TJ Martell en Cipriani 42nd Street, que recaudó más de $ 2.2 millones para la investigación del cáncer.

Las actuaciones en tales eventos suelen ser solo unas pocas canciones, pero Jelly Roll, que recientemente actuó para el Papa Leo XIV, y su banda tocó casi todo su set de cabezaIncluyendo éxitos como «mentiroso», «No estoy bien», «Save Me» y su popurrí de hip-hop de «Straight Outta Compton» de NWA, «Lose Yourself» de Eminem y la «Sra. Jackson» de Outkast. (Continúa su gira europea en Londres el sábado).

También habló con la multitud. «Estoy más nervioso de lo normal», dijo, «y pensé, bueno, sé por qué. Estoy en la ciudad de Nueva York. Estoy en la gala TJ Martell. Es un gran problema. Es como, obviamente, estoy más nervioso de lo normal. Probablemente, el más nervioso he estado, y esta es una comparación realmente única que lo hará. Partido previo: Clive Davis y el Papa!

El cantante británico y artista de grabación de la república Sekou también interpretó dos canciones «Love Language» y «Better Man».

El evento fue organizado por el presidente de la Junta de la Fundación TJ Martell y la República EVP, en colaboración con el Comité Ejecutivo de la Fundación.

«Durante 50 años, la generosidad de la industria musical ha alimentado la investigación del cáncer que salva vidas», dijo Lynn-Anne Huck, CEO de la Fundación TJ Martell. «Honrar nuestro círculo de leyendas nos recuerda que juntos, podemos convertir la promesa de la música en las curas del mañana».

Otros oradores destacados incluyeron a Sony Music Entertainment EVP/ General Course Julie Swidler, Big Loud Socio/ CEO Seth England y Jon Loba de BMG. 2025 Círculo de leyendas y cofundador, perturbando los registros de paz Chaka Zulu también habló sobre su trabajo con la base con respecto a la prevención vital del cáncer y sus pioneros en la Cumbre de Cáncer Promise.

La noche debutó el Premio inaugural Circle of Legends, un nuevo honor que reconoce a los líderes y campeones devotos cuya creencia en su misión ha impulsado cinco décadas de progreso en la lucha contra el cáncer. Esos homenajeados (algunos póstumo) incluyeron: Michele Anthony, Clarence Avant (fallecido), Irving Azoff, Lenny Beer, Mitchell Benson, Steve Boom, Scott Borchetta, Will Botwin, Jim Caparro, Gary Casson, Warren Christensen, Tomon, Shanti Das, Archie Davis, Clive Davis, Setland, Rakland, Rakland, Rakland, Continter John Esposito, Charlie Feldman, Jason Flom, Tom Freston, Joe Galante, Daniel Glass, David Glew, David Glinert (fallecido), Floyd Glinert (fallecido), Charles Goldstuck, Berry Gordy, Jeff Harleston, Clint Higham, Dr. James Holland (fallecido), Jimmy Jam, Joel A. Katz (Defestado) Lavinthal, Aaron W. Levy, Terry Lewis, Avery Lipman, Monte Lipman, Carianne Marshall, Tony Martell (fallecido), Harvey Mason Jr., Judy McGrath, Tommy Mottola, Mike O’Neill, Dino Perez, Michael J. Pollack, Frances W. Reiter, Scott Rodger, Paul B. Shore (fallecido), Julie Swidler, John Sykes, Afo Verde, Marsha Vlasic, Ron Wilcox, Chaka Zulu.