¡Jeje revela el drama de la selección nacional de Indonesia! Hay un jugador ‘enfurruñado’ que quiere volver a Holanda

Jacarta – El ex traductor y formador Shin Tae-yong en Selección Nacional de IndonesiaJeong Seok Seo o él, élreveló datos sorprendentes sobre la situación interna del plantel de Garuda en la tercera ronda Clasificación para el Mundial 2026.

En su declaración, Jeje dijo que uno de los jugadores de la selección indonesia tenía la intención de regresar a Holanda apenas dos días antes del partido contra China. Según él, esta situación comenzó después del partido contra Bahréin el 10 de octubre de 2024.

«Después de jugar contra Bahréin, inmediatamente jugamos contra China. Dos días antes del partido (contra China) hubo una reunión con los jugadores», dijo Jeje en Espacio público de YouTubecitado por VIVA sábado 18 de octubre de 2025.



Jeong Seok-seo o Jeje y Shin Tae-yong

Explicó que Shin Tae-yong estaba bastante decepcionado con el desempeño de su equipo en el partido contra Bahrein. “En el partido contra Bahrein, en la primera parte hubo muchos errores, los errores estaban ahí. reunir«, explicó.

Jeje agregó que el ambiente en la reunión en ese momento se volvió tenso porque había un jugador del que se decía que no aceptaba la advertencia de STY.

«El entrenador Shin lo reprendió en la reunión, habló con bastante dureza, como siempre el entrenador Shin estaba muy enojado, tal vez alguien no lo aceptó, al final pasó…» dijo Jeje sin mencionar explícitamente la continuación del conflicto.

Además, Jeje reveló que la situación se complicó cuando uno de los jugadores naturalizados de la selección nacional de Indonesia supuestamente quería regresar a Holanda antes del partido contra China el 15 de octubre de 2024.

“Puedo confirmar que esto es un hecho, porque lo escuché directamente, señor. Sumardji (Entrenador de la selección nacional de Indonesia) y contacté al entrenador Shin, y no quedó otra opción, tuve que persuadir a este jugador, que quería irse», dijo.

«Y finalmente fue persuadido (por STY) pero todavía no quería, hasta que al final no supo quién lo convenció, no se fue a casa, porque si se iba a casa ahora habría muchos problemas grandes, así que al final no se fue a casa», continuó.

Curiosamente, el jugador que tenía intención de regresar a casa acabó jugando como titular en el partido contra China. «Finalmente jugó como titular contra China», dijo Jeje.