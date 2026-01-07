¿Jefri Nichol y Jule están juntos en Bali? Manohara corta contacto con su madre biológica

Bali, LARGA VIDA – Horrenda noticia respecto al tema de la cercanía Jeffery Nichol con Navidadhace que los lectores sean aún más curiosos. Especialmente en lo que respecta a la circulación de fotografías de ellos supuestamente de vacaciones juntos en Bali.

Manohara Aquellos que han perdido el contacto con su madre biológica tampoco son menos contemplados con los ojos. Aparte de estas dos noticias, todavía hay varios artículos más que no son menos interesantes. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, edición del miércoles 7 de enero de 2026. ¡Puaj, desplázate!

Circulan fotos supuestamente de Jule y Jefri Nichol caminando juntos en Bali, ¿son realmente cercanos?

La cuestión de la cercanía entre Jule o Julia Prastini y el actor Jefri Nichol está actualmente en el punto de mira del público. Esta vez, la atención de los internautas se centró en la circulación de una fotografía en la que supuestamente Jule y Jefri Nichol estaban caminando juntos en Bali. Esta carga inmediatamente generó especulaciones generalizadas, considerando que anteriormente había habido rumores sobre la cercanía de ambos.

La foto que se convirtió en tema de conversación fue subida a la cuenta de Instagram @exclusivetimnasartis. En su comunicado, la cuenta subió una foto que se sabe fue obtenida de los internautas cuando descubrieron la cercanía de Jule y Jefri.

Foto viral supuestamente con Jefri Nichol en Bali, el momento de Jule en la playa es el centro de atención

El nombre Julia Prastini, conocida como Jule, se ha convertido últimamente en un tema candente de conversación entre el público. Se sabe que Jule se divorció de su marido, Na Daehoon. Los derechos de custodia de los tres hijos de Jule cayeron en manos del hombre de Corea del Sur.

Se sabe que Jule tuvo una aventura con un hombre llamado Safrie Ramadan. Una foto íntima de ellos dos se volvió viral en las redes sociales, atrayendo críticas de los internautas.

Contacto roto con su madre biológica, Manohara: Crecí con tortura

Manohara Odelia Pinot vuelve a estar en el foco de la opinión pública tras revelar abiertamente los motivos de su decisión de cortar los lazos con su madre biológica, Daisy Fajarina.

Manohara transmitió esta confesión a través de su cuenta personal de Instagram al responder a la pregunta de un usuario de las redes sociales sobre su relación con su madre.