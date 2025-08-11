Jefri Nichol protestó por perder el puño ante El Rumi, Syifa Hadju: ¡los ganadores entrenan, los perdedores se quejan!

Yakarta, Viva – Match de boxeo entre El rumi Y Jefri Nichol En el superestrella Knockout Vol.3 que se celebró en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC), el sábado 9 de agosto de 2025, terminó más rápido que las estimaciones.

El partido de revancha que fue esperado por el público tuvo que ser detenido por el árbitro en la primera ronda después de que Jefri Nichol experimentó una dislocación. La decisión hizo que El Rumi se declarara ganar técnico (TKO), en solo 38 segundos. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

Esta situación de repente causó anticlímax entre la audiencia, especialmente los partidarios de Jefri Nichol, quien esperaba que ocurriera un duelo feroz. De hecho, varios espectadores hicieron protestas y solicitaron que el partido continuara.

Jefri Nichol mismo no ocultó su frustración. Según él, se había preparado frente a El Rumi en esta venganza.

«No entiendo, solo caigo pero digo, sé confundido.

Sin embargo, la decisión del árbitro sigue siendo definitivo. Las consideraciones de seguridad de los combatientes son la principal prioridad, a pesar de que la lucha por el título está a la vista.

Mientras tanto, la felicidad envolvió el campamento de El Rumi. El amante, actriz Syifa hadjuParecía abrazar de inmediato a El Rumi después de que terminó el partido. También compartió el momento de victoria en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, hubo una carga de Syifa que robó la atención del público. En medio de las protestas que dijo Jefri Nichol, Syifa subió un retrato de un niño que jugaba boxeo, acompañado de escritura en inglés.

«Los ganadores entrenan, los perdedores se quejan», dijo la escritura en la imagen subida por Syifa Hadju en Instagram Story, citado el lunes 11 de agosto de 2025.

La carga también desencadenó una variedad de reacciones de los ciudadanos. Algunos juzgaron Syifa solo querían alentar a El Rumi, pero también estaban quienes consideraban el mensaje como una sátira contra la protesta de Jefri Nichol.