Jefri Nichol comió cerdos para El Rumi, la actividad de Acha Septriasa después del divorcio

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal Viva Showbiz encendieron con éxito la curiosidad del lector. Uno de los más cazados es un problema Jefri Nichol que resultó consumir carne de cerdo para aumentar de peso para luchar El rumi en un partido de boxeo.

La cosa que hacer ACHA SEPTRIASA Después del divorcio, no es menos atractivo. Sin mencionar el asunto Mulan Jameela quien se encontró con Maia Estianty a la religión Dj panda Destacado después de seguir la recitación de Gus IQDam. ¿Quieres leer las noticias completas? A continuación, resumimos la lista de las noticias más populares del Canal de Viva Showbiz, edición del martes 12 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Jefri Nichol come carne de cerdo para aumentar de peso, aún perdiendo tko ante El Rumi

El mundo del entretenimiento del país fue nuevamente animado por una cálida conversación sobre la derrota del actor Jefri Nichol en un partido de boxeo contra El Rumi, hijo del músico Maia Estianty.

El partido que tuvo lugar en Senayan, Central Yakarta, el domingo 10 de agosto de 2025, estuvo en el centro de atención no solo por los resultados del partido, sino también por la impactante confesión de Jefri Nichol con respecto a su preparación para el duelo.

¡5 cosas que ACha Septriasa hizo después del divorcio, realmente cambiaron!

La noticia del divorcio de Acha Septriasa y Vicky Kharisma, que se decidió oficialmente en mayo de 2025, se había convertido en un foco público. Después de someterse a un matrimonio desde 2016, la pareja decidió separarse después de enfrentar varios conflictos domésticos que han estado sucediendo desde octubre de 2021.

Sin embargo, Acha Septriasa mostró una nueva obstinación y entusiasmo al vivir una vida posterior al divorcio. A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, @septriasaacha, la artista que es conocida a través del corazón de la película, comparte su transformación de estilo de vida que ahora se ve más positiva y se centra en la salud y la felicidad de su pequeña familia.

Video viral segundos de Mulan Jameela Salami Maia Estianty, Netizen: No te atrevas a mirar los ojos de la madre

El partido de revancha Vol.3 superestrella entre El Rumi y Jefri Nichol el sábado 9 de agosto todavía está en el centro de atención. Curiosamente, el público no solo destacó la victoria de El Rumi sobre Jefri Nichol.

Algunos de los momentos detrás del partido del segundo hijo de Maia Estianty y Ahmad Dhani no fueron menos atractivos para la atención del público. Uno de ellos fue el momento de la reunión entre Mulan Jameeladan Maia Estianty.

Sigue los estudios de Iqdam Gus, ¿cuál es la religión de DJ Panda?

DJ Panda. Foto : Instagram @djpanda_official.

Mucho tiempo sin noticias, aparentemente DJ Panda llenó sus días con actividades positivas después de decidir regresar a casa a Kediri. DJ Panda afirmó querer calmarse después de obtener mucha blasfemia y perder muchos trabajos, debido a sus acciones para Erika Carlina.

En el video cargado en una cuenta de hilo, DJ Panda pareció seguir la recitación de Gus Iqdam en la sede de la Asamblea Ta’lim Sabilu Taubah, Blitar, Java Oriental. Gus Iqdam también explicó por qué permitió que DJ Panda viniera a su recitación, donde la mayoría de las madres allí resultó estar muy familiarizada con quién la figura del DJ.

