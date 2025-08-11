Jefri Nichol come carne de cerdo para aumentar de peso, aún perdiendo tko ante El Rumi

VIVA – El mundo del entretenimiento del país fue nuevamente animado por una cálida conversación sobre la derrota del actor Jefri Nichol en un partido de boxeo contra El Rumi, hijo del músico Maia Estianty.

El partido que tuvo lugar en Senayan, Central Yakarta, el domingo 10 de agosto de 2025, estuvo en el centro de atención no solo por los resultados del partido, sino también por una sorprendente confesión Jefri Nichol Con respecto a la preparación para enfrentar el duelo.

En una entrevista en Podcast con el presentador Vincent Rompies y Desta, Jefri Nichol reveló sus esfuerzos para aumentar de peso en 10 kilogramos para igualar la postura y el peso con El rumique se sabe que tiene un alcance a mano más largo y un cuerpo más grande.

«Lejos (la diferencia) y Big Body», dijo Jefri Nichol, citando el canal de YouTube Vindes, martes 12 de agosto de 2025.

«Sí, sí, él ganó alto. Realmente El, su rango, ¿eh?» Vincent intervino.

«Sí, y tengo que tomar 10 kilos, Bang», respondió Jefri Nichol.

Sin embargo, la atención pública fue absorbida por el reconocimiento de Jefri Nichol de la dieta que vivió durante el período de preparación. Cuando Desta pregunta,

«Si lo tomas, ¿significa comer mucho arroz?»

«No, la mayoría de la carne». Jefri respondió.

«¿Cerdo?» Preguntó Desta, riendo.

Después de hacer la pregunta, Desta había recordado que no importaba a Jefri Nichol comiendo cerdo Teniendo en cuenta que se pensaba que no era musulmán. Pero aparentemente, sorprendentemente Jefri Nichol enfatizó que era musulmán, donde el cerdo estaba prohibido en el Islam.

«Muslim», respondió Jefri Nichol.

Esta declaración inmediatamente desencadenó una variedad de reacciones entre los internautas, principalmente porque el consumo de carne de cerdo era contrario a las enseñanzas de la religión islámica adoptada por Jefri.

Los comentarios en las redes sociales también se inundaron. Algunos ciudadanos sospechan que la declaración de Jefri es solo una broma, mientras que otros lo juzgan como un paso que no está de acuerdo con sus principios religiosos para seguir el rendimiento por encima del ring.

Hasta ahora, Jefri Nichol no ha dado una declaración oficial para aclarar la controversia, la especulación continúa rodando en varias plataformas en línea.

Fósforo boxeo Entre Jefri Nichol y El Rumi en sí mismos un re -match después de su primer duelo en 2023, que también fue ganado por El Rumi.

En este partido, El Rumi mostró su dominio al terminar la pelea en solo 38 segundos en la primera ronda a través de la victoria TKO. Un total de siete a ocho a ocho veces lanzado por El Rumi se convirtió en un cierre rápido para el partido que se esperaba. Esta victoria confirmó la superioridad de El Rumi sobre Jefri Nichol en sus dos reuniones en el ring de boxeo.

Aunque la derrota de Jefri Nichol fue en el centro de atención, la discusión sobre su dieta y reconocimiento sobre el consumo de carne de cerdo probablemente seguiría siendo un tema candente. El público ahora está esperando si el actor proporcionará una explicación adicional para reducir la controversia que ha desencadenado amplias discusiones en la comunidad.