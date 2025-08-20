Jeffrey Wright y Octavia Spencer protagonizarán ‘Muerte de un vendedor’

Jeffrey Wright y Octavia Spencer están programados para coprotagonistas en la adaptación de la pantalla grande de Chinonye Chukwu y Tony Kushner de la «Muerte de un vendedor» de Arthur Miller en Focus Feature y Amblin, Variedad ha confirmado.

Wright liderará como Willy Loman, y Spencer interpretará a su esposa, Linda Loman.

La tragedia de dos actos, que se estrenó por primera vez en Broadway en 1949, sigue a un vendedor ambulante agotado que intenta comenzar a priorizar a su familia a través de su extenuante carrera después de un accidente automovilístico casi fatal y un viaje de negocios infructuoso a Boston.

«Death of a Salesman», que ganó un Tony por la mejor jugada y un Premio Pulitzer por Drama, ha sido adaptado para la pantalla antes. La interpretación de 1951 de László Benedek, protagonizada por Fredric March y Mildred Dunnock, obtuvo cinco nominaciones al Oscar. El programa también se adaptó a una película de televisión en 1985, con Dustin Hoffman y Kate Reid interpretando a Willy y Linda, respectivamente.

Los productores incluyen a Cindy Tolan, Kristie Macosko Krieger a través de Amblin Entertainment y Spencer a través de Orit Entertainment. Kushner también servirá como productor.

Wright, siete veces nominado al Emmy, obtuvo una nominación al Mejor Actor en los Premios de la Academia del año pasado por «American Fiction». Recientemente protagonizó el fantástico drama familiar de Wes Anderson «The Poenician Scheme», así como el thriller de Nueva York «más alto» de Spike Lee «.

Spencer ganó un Oscar en 2012 por su giro de apoyo en «La ayuda». También fue nominada en la categoría de mejor actriz de reparto en 2017 y 2018 para «figuras ocultas» y «The Shape of Water», respectivamente. Recientemente se le escuchó expresar a Asmodio en «Pitufos» y está en preproducción por su secuela de terror matriarcal «Ma 2».

La película es la última colaboración entre Focus Feature y Amblin, siguiendo el drama histórico Shakespeare de Chloé Zhao Hamnet, protagonizado por Paul Mescal y Jessie Buckley. Esa película se lanzará el 27 de noviembre.

Wright está representado por CAA, Relaciones Públicas Estratégicas y Jackoway Austen Tyerman. Spencer está representado por CAA, Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner y Klein. Chukwu está representado por Entertainment 360, CAA y el grupo de leyes de Gochman. Kushner está representado por CAA y Schreck Rose Dapello Adams Berlín y Dunham.

La fecha límite fue la primera en informar las noticias del casting.