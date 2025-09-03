Jeffrey Wright golpea la reacción violenta a su papel de ‘Batman’ como ‘F-Racista’

Jeffrey Wright está disparando a aquellos que piensan que no debería haber interpretado al comisionado Jim Gordon en «El Batman. «

Durante una entrevista reciente con ColisionarLa estrella de la «ficción estadounidense» discutió la reacción negativa de algunos que pensaron que un hombre negro no debería interpretar al líder de la fuerza policial de Gotham. Wright criticó el empuje como «lo más tonto» y ausente de «toda lógica».

«Realmente me parece fascinante las formas en que hay tal conversación, y creo que ahora una conversación aún más sobre los personajes negros en estos roles», dijo Wright. «Es tan jodidamente racista y estúpido. Es tan ciego de una manera que me parece revelar que no reconoce que la evolución de estas películas refleja la evolución de la sociedad, que de alguna manera está contaminando esta franquicia no mantenerla basada en la realidad cultural de 1939 cuando se publicaron por primera vez los cómics. Es solo la tonta.

Wright continuó diciendo que la razón por la que Batman ha sufrido como un personaje esencial en la cultura popular es porque fue creado para ser «abierto», dando a los futuros narradores la libertad de darle su propio giro al cruzado con capa.

«Siento que tengo estas historias tanto como cualquiera. Quizás ahora, porque soy parte de ellas, tengo la mayor cantidad de piel del juego», agregó. «[Batman creators] Bob Kane y Bill Finger son dos chicos judíos en el Bronx, imaginando héroes y villanos en una ciudad que se parecía a la ciudad a su alrededor en ese momento, pero creo que lo que imaginaron fue abierto. Creo que el éxito y la longevidad de estas historias y personajes se deben a la apertura de su imaginación y lo que crearon «.

Wright está listo para repetir el papel en la secuela muy esperada de Matt Reeves «The Batman: Parte II. » El guión fue recientemente completadoy después Varios retrasosLa película debutará el 1 de octubre de 2027.

En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, DC Studios Head James Gunn frustraciones templadas Con los aplazamientos, decir que los fanáticos «no necesitan tener derecho» sobre cuándo «The Batman: Parte II» llega a los cines.

«Escucha, se supone que debemos obtener un guión en junio. Espero que eso suceda. Nos sentimos realmente bien», dijo Gunn. «La gente debería salir de Matt [Reeves’] nueces porque es como, deje que el tipo escriba el guión en la cantidad de tiempo que necesita para escribirlo. Así es como es. Él no te debe algo porque te gusta su película. Quiero decir, te gusta su película por Matt. Así que deja que Matt haga las cosas como lo hace.

Lea la conversación completa de Wright con Collider aquí.