Jeff Teague envía advertencia sobre el Target de Knicks denunciado

El New York Knicks Según los informes, están interesados ​​en agregar Ben Simmons a su lista antes de la nueva temporada. Actualmente es un agente libre sin restricciones después de dejar el Clippers de Los Ángeles Al final de la temporada pasada.

Simmons ha tenido problemas con los problemas posteriores durante varios años. Él no es la amenaza bidireccional que fue durante los primeros años de su carrera. Y, según Jeff Teague, los problemas de lesiones de Simmons están aquí para quedarse.

«Sí, se acabó, hermano. ¿Lo vieron cuando estaba jugando? Ya no puede moverse», dijo Teague. «… él corre como su espalda duele. Está herido. Solía ​​estar siempre como bien, lo que sea, pero no, es herido legítimo. Lo que lo hizo efectivo fue empujar la pelota y ser dinámico en la transición y no puede hacer eso más. O no tiene la oportunidad, como nadie lo cree».

Simmons ha luchado por ser un miembro efectivo de los Clippers y el Brooklyn Nets ‘ rotaciones. Su juego siempre se basó en ser cuesta abajo y causar estragos en la transición. La falta de una foto externa ha limitado aún más la viabilidad de Simmons desde que comenzaron sus problemas de espalda.

Como tal, los Knicks pueden ser prudentes para buscar en otro lado, especialmente si van a confiar en el juego y la defensa de Simmons en su segunda unidad.

Ben Simmons podría retirarse

De acuerdo a Stefan Bondy del New York PostSimmons podría decidir llamar tiempo en su carrera en la NBA.

«Ben Simmons ha generado interés de los Knicks y otro equipo, pero también se pregunta si incluso quiere continuar jugando en la NBA la próxima temporada, según el Post», informó Bondy.

A los 29 años, Simmons debería estar en su mejor momento. Se suponía que era un candidato de MVP perenne. Desafortunadamente, las cosas no han funcionado de esa manera para él. Hay una razón por la que sigue siendo un agente libre sin restricciones y mira un contrato mínimo.

Si los Knicks son reacios a ofrecerle un papel consistente, y no hay interés de otras partes de la NBA, alejarse de la liga podría ser la opción más lógica que Simmons tiene disponible.

Insider no espera que Simmons se una a Knicks

Durante una edición del 20 de agosto de «The Putback» de Sny con Ian Begley, The Knicks Insider compartió sus dudas de que Simmons aterriza con los Knicks este verano.

«La lógica me dice que tome el campo porque hay muchas variables diferentes aquí para los Knicks», dijo Begley. «Tienen interés, otros equipos tienen interés y tienen un lugar a menos que hagan un intercambio para abrir otro. Así que me parece que estás mirando a Landry Shamet o un jugador tipo Ben Simmons. Es por eso que probablemente tomaría el campo. ¿Son los Knicks el favorito? No lo creo».

Nueva York puede optar por buscar en otra parte del mercado de la agencia libre, ya que completa su lista. Simmons es ciertamente un gran nombre, y la esperanza de hacer que vuelva a su mejor momento es atraer.

Sin embargo, la realidad es que sus problemas de espalda parecen ser a largo plazo, y si no puede ser una adición positiva a la rotación de Mike Brown, los Knicks estarían mejor servidos en otro lugar.