Jeff Ross en el debut de Broadway, evitando la política en el escenario y cantando

Jeff Ross Viaja constantemente por trabajo, volando por todo el país, a menudo llegando a múltiples ciudades en el mismo fin de semana, para los conciertos de comedia. Pero el stand-up veterano se había mantenido en su apartamento de Manhattan durante 20 años con la esperanza de que eventualmente regresara a la Gran Manzana como actor en el escenario de trabajo.

Ese sueño se está haciendo realidad cuando Ross hace su Broadway debut con «Tomar un plátano para el camino. » Las vistas previas comenzaron el 5 de agosto antes de la noche de apertura el 18 de agosto. Nombrado por el consejo de su abuelo sobre viajar, el espectáculo de un solo hombre sigue la educación del comediante en Nueva Jersey antes de ganar el apodo de «Master General» por sus penetraciones penetrantes de las celebridades en las celebridades de las celebridades. Gilbert Gottfried y Norm MacDonald: en rápida sucesión en los últimos años.

«Siempre quiero hacer algo extra«, Dice Ross en su vestidor en el Teatro Nederlander el día después de la primera presentación.» He visto algunos espectáculos de Broadway que se sintieron como desayuno y almuerzo, pero no cené. Quería que esto se sintiera como una comida completa. Necesito un poco de Schmaltz en mi vida «.

¿Cómo fue la primera actuación de vista previa para usted?

No podía dormir la noche anterior, que era una buena señal. Pero no estaba nervioso. Había un chico en la primera fila con los pies en el escenario, y su esposa estaba en su teléfono. Su teléfono se disparó y yo estoy como: «Oh, esto es como cualquier otro concierto. Ningún teléfono me va a desanimar». He hecho el arduo trabajo de bloquear el espectáculo, y puedo fumar una articulación y agregar más bromas. Esa parte es divertida.

¿Requiere un tipo diferente de resistencia para realizar ocho shows por semana en comparación con las giras como comediante?

No lo sé todavía. Billy Crystal me dijo que seré un nuevo tipo de cansado. Pero disfruto despertando en mi propia cama en lugar de dirigirme al aeropuerto JFK o Newark. Normalmente como cómic, sería viernes en Nueva York, el sábado en Detroit, el domingo en Cleveland, o lo que sea. Así que hay un verdadero encanto de la idea de que estoy en casa y puedo cenar y caminar a mi perro a las 10:30 p.m.

Has estado desarrollando el programa durante mucho tiempo. ¿Cómo ha evolucionado?

Empecé a escribir y realizarlo a mediados de los 90, pero no tenía la fuerza emocionalmente para mantenerlo en funcionamiento. A medida que ocurrieron circunstancias en mi vida, perdiendo en su mayoría tres amigos en ocho meses, digo: «Déjame mirar hacia atrás a lo que solía hacer sobre el duelo, la muerte y la resistencia». Justo cuando estaba obteniendo el ritmo del espectáculo, me diagnosticaron un tumor en mi colon. Así que tuve que tomar otro descanso. Estaba aterrorizado de nunca volver a esto. No porque pensé que iba a morir, sino más bien, «surgirá algo más».

¿Cómo es ser vulnerable en el escenario cuando tanta gente te conoce para los asados de celebridades?

Esa parte ha sido realmente aterradora porque, como comediante, quieres tener algo de arrogancia. No quieres dejar que te vean sudar. Tuve que dejar eso. Además de eso, tenía todas estas historias sobre mi mamá y mi papá. Estamos en los ensayos, y la gente tecnológica dijo: «Muy bien, vamos al ritmo donde muere tu madre». Y yo digo: «Eso es solo una señal en la hoja de alguien. Pero para mí, es un recuerdo muy vívido». Tengo que ir, «no lo decía en esa manera. Solo quiere obtener la iluminación correcta».

¿Se sorprende a la gente al descubrir que tiene un lado serio?

Camino por un aeropuerto y la gente dirá: «¡Asa!» La gente lo trata como si fuera un truco de fiesta, pero hay una persona allí. Si fuera tan malo todo el tiempo, dudo que tenga amigos y sobreviviría en el negocio del espectáculo.

¿Por qué querías llevar este programa a Broadway?

Si no sorprendes a tu audiencia en esta etapa del juego, creo que te desvaneces un poco. He visto que eso le sucede a personas divertidas. Ellos dicen: «Esto funciona. Déjame seguir haciendo esto, porque paga las facturas». Siempre mantuve mi sobrecarga. Parte de eso es no tener hijos y una esposa. Vivo la vida de un soltero en que puedo hacer lo que quiero creativamente. Me da algo de libertad. No soy responsable de nadie más que yo y mi perro. Así que digo: «Déjame dar un swing creativo aquí». En lugar de seguir el camino y hacer una gira como un acto de pie regular, puedo invertir en algo que es más creativamente satisfactorio en este momento, especialmente después de una experiencia cercana a la muerte.

Hablas en el programa sobre cómo cambiar tu apellido de Lifschultz a Ross. ¿Por qué decidiste hacer eso?

Era temprano en mi carrera. Estaba saliendo de la escena del micrófono abierto y me reservaron «Star Search». Ed McMahon fue el anfitrión, y siguió presentándome diciendo: «El retador de esta semana, Jeff Lipshitz». Y luego el siguiente episodio fue «Jeff Lipshot». Simplemente no podía hacerlo bien. Estaba volando a casa, y pensé que tal vez mi apellido es demasiado complicado. No tenía confianza, así que cuando lo arruinaron, arruinó mi rendimiento. Pasé los primeros 25 años de mi vida corrigiendo a las personas, cada maestro, cada empleador, cada fecha. ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo lo dices? Pensé: «No quiero que eso sea lo primero que la gente me pregunta». Así que fui con mi segundo nombre, Ross, llamado así por mi bisabuela, Rose.

¿Sentió que estaba perdiendo parte de su identidad familiar al cambiarla?

No. Era un poco extraño, pero mi abuelo era un líder de la banda, y fue de Lifschultz a Larson muchas décadas antes. Ya se había ido, así que no pude hablar con él al respecto. Pero había ido a la escuela de cine, estudié publicidad y diseño, y pensé: «No creo que Livshultz funcione como una tarjeta de presentación, como una carpa». Ahora la gente está más abierta a ese tipo de cosas. Pero en ese momento, me molestaron tanto mi nombre cuando era niño que pensaba: «¿Por qué estoy dando a la gente esto? Déjame simplificar».

Este espectáculo tiene más canto de lo que esperaba.

¿Llamas a eso cantando?

¿Tomaste lecciones de canto?

Me senté en este vestuario con Idina Menzel [when she was performing in “Redwood” at the Nederlander] y le conté sobre mi programa, y yo digo: «Canto en el programa». Ella me mira, su cabeza se inclina y dice: «¿Sobre la llave?» Yo voy, «No.» [Laughs]. Estoy en Broadway. Quería desafiarme a mí mismo. Pero tengo cuidado de asegurarme de que la música cuente la historia al igual que los chistes.

Todos salen del teatro con un plátano para el camino. ¿Cuál es el presupuesto de plátano?

Es significativo. Está en los $ 1,000 por semana. Los plátanos no son baratos con las tarifas. Es todo. Alguien tiene que dejarlos pasar, revisarlos por fentanilo … no, estoy bromeando. Pero fue una gran discusión. Realmente presioné con fuerza.

¿Hay espacio en la sociedad por humor vanguardista?

Divertido o se ríe o no. He estado hablando de este programa y del lado sentimental, pero una vez que estoy allí, la risa más grande que recibí fue sobre mí pareciendo Bruce Willis si su entrenador también tenía demencia. La vida apesta para mucha gente. La risa es como un masaje para tu cerebro, así que para comenzar a diluirlo, ¿quién quiere eso? Todavía tengo que conocer a alguien que va «eras demasiado nervioso para mí». Es como, «Muy bien, tal vez deberías quedarte en casa».

¿Hay algo de lo que no bromees?

Nunca quiero herir los sentimientos de nadie. Los cómics son sensibles; La gente es sensible. En cuanto a temas particulares, no creo que nada esté fuera de los límites. Dejo la política fuera de este programa porque siento que la gente necesita un descanso. Tengo tantos amigos en todos los lados que preferiría que se unan en mi show.

Jeff Ross y su perro Nipsey en el escenario en el Teatro Nederlander

Emilio Madrid

Noté que tu perro tiene un vestuario en el Nederlander. ¿Era eso un no negociable?

La ventaja de tener un elenco pequeño es que hay un poco de espacio extra. Ella me calma, y es agradable tenerla cerca. Y ella será parte del espectáculo. Todavía no estaba lista la primera noche, pero sale durante la llamada de cortina. Ella salta al sofá, se sienta allí conmigo y aullamos.

¿Cuánto tiempo ha estado entrenando?

Toda su vida.