Jeff Probst sobre los cambios realizados en la nueva era, Emmy Race

No es fácil seguir siendo parte de la conversación de Emmy 25 años en una serie. Pero «Survivor» está haciendo exactamente eso. Después de perderse un guiño el año pasado, el programa de CBS regresó este año a la categoría de la serie de competencia de realidad, eliminando a «The Voice» fuera de la carrera. Showrunner Jeff Probst También obtuvo otra nominación de anfitrión (un premio que ha ganado tres veces) y el programa consiguió reconocimiento por cinematografía y casting.

Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la temporada 48 sea digna de nominaciones? Ni siquiera Probst lo sabe.

«Nuestra historia con los Emmy es un poco divertida: ganamos el primero hace 25 años … pero nunca hemos ganado otra y fuimos casi dos décadas sin siquiera ser nominado, por lo que definitivamente es bueno estar de regreso en la fiesta», dice. «Diré que desde el comienzo de la ‘nueva era’ en 2020, parece que ‘sobreviviente’ ha sido redescubierto por muchas personas, y eso es muy emocionante para nosotros porque saliendo de Covid, tomamos una decisión muy intencional de cambiar el tono del programa. núcleo de ‘Survivor’. Entonces comenzamos desde cero y reinventamos todo el espectáculo «.

Esa actualización definitivamente funcionó. Este año marca la primera vez desde 2017 que el programa ha sido nominado en la categoría de casting, que, como Probst dice, proviene de una «transformación radical en la nueva era» al proceso.

Mary Zneng, Minickson, Erickson, Joe Hunter, Kyle Frassky, Sarnowsky Sarnowsky, Saron Affairs Saron, amigo Davari, Inicio Karmila, Kamilla Karthigesu, Karthillus Karthigesu, Karthgesu, Karthgesu, Mucha y Jeff Probst y Jeff Probst y Jeff Probst Probst

CBS

El equipo de casting, dirigido por Jesse Tannenbaum, redeterminó lo que estaban buscando: «Queremos que las personas con vidas en capas, que tuvieran corazón y profundidad, reflejaron el mundo tal como es, tuvo un fuerte sentido de identidad, una voluntad de asumir algo increíblemente exigente pero verdaderamente transformador … oh, y también amor» sobreviviente «, explica Probst.

Si bien es un «desafío masivo» encontrar el grupo correcto, eso es lo que hace que el programa sea exitoso, cree. «Hay tantos programas en este género, y mucha gente aparece tratando de ser ‘buena televisión’. Pero eso no es lo que estamos buscando.

Y vale la pena cuando funciona: «Es eléctrico», dice Probst. «Estás viendo que las personas reales se esfuerzan por el límite, física, emocional, espiritual y de alguna manera elevarlo. Y es en estos momentos que te recuerdan que este es el punto de ‘Survivor’. Esto es lo que querías.

Joe Hunter y Eva Erickson

CBS

Además, el programa ha comenzado a inclinarse más en los viajes personales de los jugadores para «honrar la experiencia por la que están pasando, y hemos impulsado nuestro enfoque cinematográfico para que coincidan con esa profundidad emocional».

La emoción fue una gran parte de la temporada 48, con Probst con lágrimas a la cámara por primera vez en 25 años, cuando Castaway Joe Hunter dejó el juego a un lado para asegurarse de que su aliado, Eva Erickson, un jugador con autismo, estaba bien. Condujo a la mayor lección de la temporada para Probst, y tal vez algo que todos podríamos usar un recordatorio de hoy.

«Me recordó a algo muy simple: cuando ves a alguien que lo necesitaba, extiende. Sé que suena cursi, pero si realmente estudias ese momento, el mensaje está claro, a veces, el gesto más pequeño, una mano, una palabra, una sonrisa puede recordar a alguien que no está solo. Y eso puede significar todo».