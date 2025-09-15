Jeff Hiller gana a Emmy por el actor de apoyo en la comedia

En una victoria sorpresa, la estrella de «Somebody Somewhere», Jeff Hiller, ganó el Emmy por un actor de apoyo sobresaliente en una comedia en el Ceremonia del domingo por la noche.

«Siento que voy a llorar, porque durante los últimos 25 años he sido como, mundo, ¡quiero ser actor! Y el mundo fue como, tal vez computadoras», dijo Hiller en su discurso.

«Solo quiero agradecer a HBO por poner un programa sobre personas sudorosas de mediana edad en la misma red que los adolescentes sexys de ‘Euphoria», continuó Hiller. «Gracias a los hermanos Duplass por escribir una muestra de conexión y amor en este momento, cuando la compasión se ve como una debilidad. Gracias a mi dulce esposo y mi familia por nunca reír de mí, y sobre todo, gracias, Bridget Everett. Cambiaste mi vida y le dijiste a tantas personas que creyeran en sí mismas y lo hacen».

Hiller interpreta a Joel, el amigo cercano de Sam (interpretado por Bridget Everett) en la serie de comedia de HBO. Protagoniza junto con Everett, Mary Catherine Garrison, Murray Hill y Tim Bagley, entre otros.

Hiller venció al ganador del año pasado, Ebon Moss-Bachrach (como «primo» Richie Jerimovich en «The Bear») por la victoria, así como a los nominados Harrison Ford (como Paul en «encogiéndose»), Ike Barinholtz (como Salianin en «el estudio»), Bowen Yang (por sus diversos puestos de «sábado por la noche en vivo»), Michael Urie (As Saperstein «), BRIAN Y BRISHING»), BRIAN Y BRIENTI Domingo (como Danny en «Four Seasons»).

Esta es la primera victoria del Emmy de Hiller y la primera nominación. Anteriormente fue nominado en 2022 en The Independent Spirit Awards al mejor desempeño de apoyo en una nueva serie con guión, y también formó parte del equipo «Somebody Somewhere» que ganó el Premio Peabody en 2022.

Los créditos de Hiller incluyen «American Horror Story: NYC», «American Horror Stories», «Unbreakable Kimmy Schmidt», «Playing House», «Nightcap», «Impastor», «The Hotwives of Orlando» y otras series. En las características, ha sido visto en «Lost & Found in Cleveland», «Establecer», «Greta» y otros.

Nate Bargatze es el anfitrión de los 77º Premios Emmy, producidos por Jesse Collins Entertainment. El kudocast se emitió el domingo por la noche en CBS y se transmitió en Paramount+.