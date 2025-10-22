Jeff Hiller, Dascha Polanco y Ashlie Atkinson se unen a la comedia de NBC ‘Stumble’

NBCla próxima comedia de porristas “Tropezón”, ha añadido un trío de estrellas invitadas.

Variedad ha aprendido exclusivamente que Jeff Hiller, Dasha Polancoy Ashlie Atkinson están listos para aparecer en la serie, que debutará en NBC el 7 de noviembre y se transmitirá al día siguiente en Peacock.

La serie se describe como un «falso documental sobre el mundo competitivo y ridículamente alto de la animación universitaria». El elenco incluye a los habituales de la serie Jenn Lyon, Taran Killam, Ryan Pinkston, Jarrett Austin Brown, Anissa Borrego, Arianna Davis, Taylor Dunbar y Georgie Murphy. Kristin Chenoweth aparecerá como estrella invitada recurrente.

Hiller interpretará a Augustus, de quien se dice que es “el dueño de la fábrica Candy Button y también el mayor benefactor de la ciudad”. Polanco interpretará a la madre de Krystal (Borrego), quien también es gerente y directora ejecutiva de Krystal Enterprises. Atkinson interpretará a Miss Dot, «la excéntrica enfermera no registrada/administradora de instalaciones de la escuela. Ella ayuda al equipo de animadoras con varios trabajos ocasionales».

Hiller ganó recientemente el Emmy al mejor actor de reparto en una comedia por su papel en «Somebody Somewhere» de HBO. También ha aparecido en programas como “30 Rock”, “Community”, “Broad City” y “Evil”. Está representado por Innovative Artists y OPE Partners.

Polanco es mejor conocida por su papel en la exitosa serie de Netflix «Orange Is the New Black», que protagonizó durante las siete temporadas del programa. Desde entonces, ha aparecido en programas como “When They See Us”, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” y “Russian Doll”, así como en películas como “Joy” e “In the Heights”. Está representada por Gersh, Liebman Entertainment y Goodman Genow Schenkman.

Atkinson actualmente interpreta a Mamie Fish en la exitosa serie de HBO “The Gilded Age”, que está preparando su cuarta temporada. Sus otros papeles televisivos incluyen “And Just Like That…”, “Mr. Robot” y “The Marvelous Mrs. Maisel”. Se la verá en la película “The Lost Bus” y anteriormente protagonizó películas como “BlacKkKlansman”. Está representada por Rosier Artist Management, TalentWorks y Peikoff Mahan.

“Stumble” proviene de los escritores y productores ejecutivos Jeff Astrof y Liz Astrof. Dana Honor es la productora ejecutiva a través de Defining Eve Productions, y la entrenadora de porristas Monica Aldama también es productora ejecutiva. Jeff Blitz dirigió y fue productor ejecutivo del piloto. Universal Television es el estudio.