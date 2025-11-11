Jeff Goldblum dejó de comer carne tras protagonizar ‘Wicked: For Good’

Jeff Goldblum dice que se ha vuelto vegetariano después de interpretar al Mago de Oz en la exitosa secuela de Jon M. Chu “Malvado: para siempre.”

Durante una entrevista reciente en “Esta mañana”, Goldblum habló sobre lo afortunado que se siente de interpretar un papel tan impactante como el Mago a los 73 años. También agregó que, debido a los temas de la película relacionados con la crueldad animal, ha dejado de comer carne.

«Es poco común que puedas hacer esto durante un período de tiempo y obtener roles más fértiles, jugosos, interesantes y relevantes para ti en ese período de tiempo», dijo Goldblum. “Trabajando con Jon Chu [is] asombroso. Me ha cambiado. Sabes, después de hacer esta película, hablamos sobre la crueldad hacia los animales, dejé de comer carne y aves”.

Y añadió: «Necesitamos que el mundo funcione para todos en la Tierra y también para todas las criaturas».

Después de darle un giro al villano gobernante de Oz en “Wicked” de 2024, Goldblum retomará el papel en “Wicked: For Good” el 21 de noviembre. Sus coprotagonistas incluyen Ariana Grande como glinda, Cynthia Erivo como Elphaba y Michelle Yeoh como Madame Morrible.

La primera “Wicked” obtuvo 10 nominaciones en los Premios de la Academia del año pasado y se llevó a casa dos estatuillas por mejor logro en diseño de vestuario y mejor logro en diseño de producción.

Se espera “Wicked: For Good” repetir las 10 nominaciones encabezadas por las elecciones de mejor actriz y mejor actriz de reparto para Erivo y Grande, respectivamente. Si ambos repiten, se convertirían en los séptimo y octavo intérprete en la historia de los Oscar ser nominado dos veces para el mismo papel.