Jeff Daniels canta una canción de protesta contra Donald Trump

Jeff Daniels aprovechó su lado musical durante una entrevista con Nicole Wallace en “Deadline: White House” de MSNBC, entregando una actuación en vivo de una canción acústica de protesta que escribió y titulada “Crazy World”. La canción, que se inspiró en la protesta No Kings contra la administración Trump, es «cómo me las arreglo», explicó el actor.

En “Crazy World” Daniels decide centrarse en las cosas más dulces de la vida a pesar de todo el caos político de Estados Unidos. Como canta Daniels en el coro: «Es bueno saber que en un mundo lleno de odio, hay alguien ahí fuera que todavía hace el amor». El actor canta amorosamente en los versos sobre ver a una «joven sonriendo» y observar a una pareja de ancianos caminando juntos, momentos fugaces que tienen mucho más significado desde que «este mundo loco se ha vuelto loco».

Daniels ha sido durante mucho tiempo un crítico abierto de Trump. Él apareció en los titulares durante el verano por criticar a los votantes de Trump diciendo: «Espero que estén perdiendo toneladas de dinero, aquellos de ustedes que pensaron que esto estaría bien. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto?».

En su última entrevista con Wallace, Daniels mantuvo la esperanza de que los votantes de Trump estén comenzando a ver cómo el presidente no está cumpliendo sus promesas electorales de 2024, como reducir el costo de los alimentos. ¿Significa esto que los partidarios de Trump podrían cambiar de opinión en las elecciones intermedias? Daniels es optimista.

«Creo que aquellos que votaron por él porque no les agradaba Kamala o no les agradan los demócratas están prestando atención a si las cosas cuestan más», dijo Daniels. “Esa fue una de las cosas que prometió, como promete cualquier presidente: ‘Voy a bajar los precios’. Si lo hace, será un héroe en las elecciones intermedias. Si no lo hace, lo notarán”.

Daniels también se refirió a la respuesta controvertida a las protestas No King a través de un video de inteligencia artificial de Trump volando sobre los manifestantes y arrojándoles heces (o “escupiendo excrementos”, como lo describió Daniels).

“Nixon no lo habría hecho, Reagan no lo habría hecho… ni Bush lo habría hecho”, dijo Daniels sobre la inmadura respuesta de Trump. «Creo que la gente en el Medio Oeste, de donde soy, valoramos nuestra decencia y civismo… Creo que es importante. Si no cumple con la economía como prometió, esas cosas empezarán a acumularse y nos cansaremos de ello y votaremos por el cambio.

Daniels a menudo critica a Trump por usar las redes sociales para intimidar a las personas que no le agradan, explicando durante el verano: «Hemos perdido la decencia, hemos perdido el civismo, hemos perdido el respeto por el Estado de derecho, lo hemos perdido. Hemos normalizado el abuso verbal en Internet. Hemos normalizado el acoso; por mucho que la generación despierta haya intentado cambiar eso, ya sabes, ha vuelto».

«Quiero decir, nadie tiene grandes cosas que decir sobre los políticos. Nunca las han tenido», añadió Daniels en ese momento. «Vuelva a Mark Twain. Pero lo ideal es que elijamos a lo mejor de nosotros. No a lo peor de nosotros. Él es todo lo que está mal no sólo en Estados Unidos sino en ser un ser humano».

Mire la última entrevista de Daniels en MSNBC en el vídeo a continuación.