Jeff Burton rechaza la charla de formato impulsada por la televisión

Ex conductor de NASCAR y analista actual Jeff Burton Por lo general, está tranquilo, pero se encendió bastante recientemente y honestamente, fue un poco refrescante. Habló sobre las discusiones en torno a que las redes de televisión decidieron formatear el formato de los playoffs de NASCAR y lo cerraron con una mezcla de frustración y una clara explicación.

«Espera un segundo. Escuché que todo el tiempo, y quiero tener claro algo, y estoy en estas reuniones. La televisión no toma estas decisiones», Burton dijo. «NASCAR toma estas decisiones. Cuando se creó este formato en el que estamos corriendo actualmente, estaba en cada maldita reunión. La televisión no tomó esta decisión».

Jeff Burton explica cómo se deciden los formatos NASCAR

Burton enfatizó que los cambios de formato de playoffs de NASCAR no están dictados en secreto por los ejecutivos de televisión, sino que provienen de un proceso de colaboración.

«Tenían un asiento en la mesa, al igual que los conductores, al igual que los propietarios de automóviles, al igual que NASCAR, al igual que las pistas», dijo. «Y la televisión no dijo: ‘Aquí está tu formato, esto es lo que estamos haciendo’. No es así como sucedió eso «.

Él duplicó su punto: «Y el hecho de que la gente piense que así es como sucedió, no sé de dónde viene eso. Y si alguien piensa que la televisión escribió una receta, así es como vas a hacer esto, eso es una mierda». Los comentarios de Burton destacan el papel práctico que juegan los funcionarios y las partes interesadas de NASCAR en la configuración de la estructura de competencia del deporte.

Los playoffs de NASCAR formatan rumores y discusiones tempranas

El reportero de NASCAR Jeff Gluck ofreció un contexto adicional durante la edición de julio de El podcast de desmontaje. Reveló que las reuniones sobre posibles cambios en el formato de playoffs de NASCAR comenzaron a principios de año, primero en Daytona y más tarde durante Coca -Cola 600 semana. Discusiones centradas en la credibilidad del eliminatoria Sistema y si el formato de playoffs de una carrera era sostenible.

Gluck explicó: «La habitación, todos comenzaron a hablar, se ha hablado mucho sobre la credibilidad del formato y por qué debe haber un tamaño de muestra más grande».

Esto subraya que las discusiones de formato de NASCAR han sido una conversación abierta y de múltiples partes interesadas en lugar de una iniciativa secreta impulsada por la televisión.

La influencia de la televisión no controla las reglas de NASCAR

Si bien los socios de televisión, particularmente NBC, tienen información sobre aspectos de la ronda del campeonato, no dictan las reglas de los playoffs de NASCAR. «NBC quiere un playoff. Quieren eliminaciones … no quieren ir demasiado lejos de eso, demasiado radicalmente diferentes», señaló Gluck. Pero enfatizó, haciéndose eco del punto de Burton, que la máxima autoridad recae en los funcionarios de NASCAR.

Esto es importante: los socios de televisión pueden dar ideas o decir lo que les gusta, pero no hacen las reglas ni deciden el formato de playoffs. Funcionarios de NASCAR, conductores, propietarios de automóviles y personas de seguimiento son las que toman las decisiones. Se aseguran de que el deporte cambie de manera justa que funcione para todos.

Las fuertes palabras de Jeff Burton nos recuerdan que el formato de carrera actual de NASCAR no fue realizado por TV. Fue cuidadosamente elaborada por las personas que conocen mejor el deporte. Los fanáticos y los medios de comunicación pueden adivinar o hablar sobre eso, pero las decisiones reales suceden en las reuniones en las que todos en la mesa tienen voz.