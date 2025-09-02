¿Jeff Burton pensó en 23xi y Front Row demandando a NASCAR?

El NASCAR El garaje ha estado cada vez más tenso durante semanas debido a un calentado disputa antimonopolio Dividiendo el deporte, un conductor veterano de conflicto Jeff Burton se está alejando deliberadamente.

En el centro de la tormenta hay 23xi Racing, copropietadas por la leyenda de la NBA Michael Jordan y Denny Hamlin. Front Row Motorsports también está involucrado, retrocediendo contra NASCAR por las prácticas comerciales que dicen que dañan a los equipos.

Para muchos en el deporte, el drama legal se ha convertido en un telón de fondo inevitable para la temporada. Pero para el veterano conductor Jeff Burton, el caos fuera de la pista es algo que está eligiendo no dejar entrar en su carril.

Jeff Burton mantiene sus ojos en la pista

«Quiero decir, seré honesto contigo. Desafortunadamente, en estas cosas así, las cosas se ponen feas de vez en cuando, y desearías que no lo hicieran».

Jeff Burton admitió cuando se le preguntó sobre la disputa en curso. Su mensaje fue claro: Preferiría dejar que los abogados y ejecutivos lo hayan sacado mientras él mantiene los ojos en la pista.

Jeff Burton enfatizó que el campo de playoffs de este año es demasiado competitivo para desperdiciar energía en cualquier otra cosa.

«Estoy tratando de mantenerme alejado de eso. Tratando de concentrarme en las carreras. Hemos tenido muchas carreras excelentes este año porque los playoffs son los más cercanos que han estado. Y, por lo tanto, honestamente, eso está obteniendo toda mi energía».

Es una respuesta medida de alguien que ha visto el deporte pasar por su parte de polvo político. Jeff Burton sabe que NASCAR prospera en el drama de batallas puerta a puerta y acabados con fotos, no demandas y mensajes de texto filtrados.

Los mensajes filtrados exponen las tensiones internas de NASCAR

Y, sin embargo, los textos están disponibles, agregando combustible a una disputa ya ardiente.

Una serie de intercambios privados ha aparecido recientemente, ofreciendo una rara visión de la relación fracturada entre las dos partes.

Cuando surgieron preguntas sobre el futuro de la propiedad del equipo y el intercambio de ingresos, Jordan retrasó la idea de vender su participación.

«No estoy vendiendo incluso si estuvieran a la venta. ¿Qué haríamos?» Dijo En una conversación que también incluyó una respuesta bromeada de Curtis Polk, otro copropietario de 23xi: «¡Esto es solo un pasatiempo!» La réplica de Jordan resumió perfectamente su naturaleza competitiva: «Solo puedo jugar pero mucho golf».

Por otro lado, los ejecutivos de NASCAR apenas ocultaban sus frustraciones tampoco. Steve Phelps Las negociaciones admitidas habían sido planas, llamando sin rodeos a una propuesta temprana «cero victorias para los equipos».

También advirtió que el trato eventual «debe reflejar una posición media o estamos muertos en el agua».

Según Jenna Fryer de Associated PressIncluso el propio presidente de competencia de NASCAR, Steve O’Donnell, rasgó un borrador temprano, diciendo que «arrastraría el sistema a los» términos de 1996 «con una actitud de» (improperio) los equipos, la dictadura, el automovilismo, el redneck, el sur, el deporte pequeño «.

Fryer también informó que Jeffrey Kessler, abogado de 23xi y Front Row, señaló estos intercambios y los planes de contingencia de NASCAR para bloquear la competencia rival como una prueba clara de que el organismo sancionador está tratando de monopolizar las carreras de autos de valores.

Esa tensión es exactamente lo que Jeff Burton y muchos fanáticos, francamente, quieren desconectarse. Porque si bien las batallas de la sala de juntas pueden remodelar el negocio, es la intensidad de las carreras lo que mantiene vivo el deporte.