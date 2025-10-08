Jeff Bridges revive a The Dude para golpear a ICE y decirle a Estados Unidos que se relaje

Jeff Puentes revivió The Dude de “El gran Lebowski” durante el episodio del 7 de octubre de “Jimmy Kimmel Live!” para hacerle a Estados Unidos en 2025 una pregunta importante: «¿Podemos calmarnos todos?» El ganador del Oscar estuvo en el programa nocturno para promocionar su nueva película, “Tron: Ares”, pero Kimmel tenía una idea diferente para el intérprete.

«Creo que estamos en un momento muy difícil, es una buena manera de decirlo», dijo Kimmel. «La gente está cada día más loca y me pregunto si tal vez podrías convocar a The Dude para que comparta algunas palabras sabias esta noche».

Kimmel sacó convenientemente un cárdigan y un par de gafas de sol para ayudar a Bridges a canalizar a The Dude, que sigue siendo uno de sus personajes más emblemáticos. El actor aceptó felizmente y le entregaron una bebida White Russian para ayudarlo a completar su transformación nuevamente en The Dude.

«Hola mundo, aquí The Dude», dijo Bridges con carácter. «Entonces, uh, sí, hombre. ¿Podemos simplemente calmarnos todos? Quiero decir, vamos. Estoy hablando de, ya sabes, todas las guerras, los combates, las cancelaciones. Quiero decir, relajémonos, hombre. Vamos, baja el tono. ¿Estamos, como, en qué? ¿Un nueve? Deberíamos estar en cero. O cero y medio como máximo».

«¿ICE? Saquemos el ICE de nuestras calles y póngalo en nuestras bebidas, hombre», dijo Bridges mientras el público del estudio rugía con vítores. «Esta agresión no se mantendrá. ¿Verdad? Así que simplemente cumplamos. Cumplamos juntos. Sí, podemos hacer esto. Ahora bien, esa es simplemente mi opinión, pero es buena, ¿no crees, Jimmy?»

«Esa es una opinión bastante buena», respondió Kimmel.

The Dude hizo su debut en “El gran Lebowski”, la comedia criminal de Joel y Ethan Coen de 1998, protagonizada por Bridges junto a John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi y John Turturro. El personaje de Bridges, Jeffrey «The Dude» Lebowski, es un holgazán de Los Ángeles al que le encantan los bolos y que es asaltado cuando los delincuentes lo confunden con un millonario con el mismo nombre.

Mire la entrevista completa de Bridges en “Jimmy Kimmel Live!” en el vídeo a continuación.