Jeff Bezos habla sobre cómo administrar las finanzas para mantener el flujo de dinero

Jacarta – Fundador Amazonas, jeff bezosentró como una de las personas más ricas del mundo con riqueza El neto alcanzó los 250.100 millones de dólares estadounidenses o 4.152,1 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.602 IDR por dólar estadounidense), según los datos. Forbes. arcas cómo Su negocio no solo proviene de empresas minoristas en línea, sino también de la experiencia de Bezos. administrar las finanzas.

Bezos tiene sólidos principios financieros de que el dinero debe funcionar para crear oportunidades, no solo para ahorrar. Este enfoque es lo que le ha permitido mantener su posición como multimillonario influyente, a pesar de haber dimitido como director ejecutivo de Amazon.

A través de su filosofía y hábitos financieros, Bezos ofrece abiertamente una serie de lecciones valiosas sobre la gestión de las finanzas. Especialmente para personas que desean mantener la estabilidad financiera o esforzarse por alcanzar la libertad financiera. sin perder dirección y significado.

Citado de GoBankingTarifas El viernes 10 de octubre de 2025, aquí tienes los consejos de Bezos que puedes aplicar en la gestión de tus finanzas.

1. Piense en invertir como plantar una semilla

Ilustración de inversión, ilustración de fondos mutuos

Bezos enfatizó que invertir requiere proceso y paciencia. Al igual que al plantar semillas, los resultados no se pueden ver de inmediato. Es necesario cuidarlo bien, es decir, investigar antes de invertir, elegir un instrumento de inversión adecuado y luego darle tiempo para que su valor aumente a partir del efecto compuesto.

2. Cada decisión tiene un impacto diferente

En finanzas no todas las decisiones tienen el mismo impacto. Bezos las divide en dos categorías: decisiones grandes y pequeñas. Hizo una analogía con las pequeñas decisiones como puertas de doble sentido, a las que puedes regresar en cualquier momento, por lo que tienes que dar pasos rápidamente sin demorarte.

Mientras tanto, las grandes decisiones se ilustran como puertas de un solo sentido donde una vez que se ha entrado es difícil regresar. Por ello, Bezos advirtió que hay que pensar detenidamente una decisión antes de dar un paso.

3. El fracaso es retroalimentación

Según Bezos, el fracaso no es una señal de que hay que detenerse, sino más bien un paso importante hacia un mayor éxito. Él cree que no todas las decisiones financieras saldrán bien, y eso es normal. Cada error puede ser una lección valiosa para superarte. Por eso, después del fracaso, lo importante es evaluar qué salió mal, mejorar la estrategia y luego continuar con pasos más sabios e inteligentes.