Jefes sobre quién murió y esa escena en topless

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Leap», el episodio final de «»Rebelde«Ahora transmitiendo Netflix.

«Wayward», la nueva serie de misterio de Netflix sobre una escuela nefasta para adolescentes con problemas en Pines Tall, una ciudad llena de ciudadanos sombreados y secretos oscuros, finalmente se ha estrenado. Los fanáticos que se establezcan toda la serie definitivamente buscarán respuestas después de que termine el octavo y último episodio. Variedad discutió el destino de todos los personajes clave, incluido el policía nuevo a la ciudad Alex Dempsey (Está Martin), líder escolar Evelyn (Toni Collette), la esposa embarazada de Alex Laura (Sarah Gadon) y más, y las preguntas ardientes con los dos showrunners de la serie, Martin (que también creó «Wayward») y Ryan Scott.

Mae, has sido abierto sobre tu juventud y cómo la serie refleja una estrecha amistad que alguna vez tuviste. ¿Haciendo el espectáculo terapéutico para ti?

Mae Martín: Siempre siento que hacer las cosas no es un sustituto de la terapia. Lo aprendí hace mucho tiempo. Pero se sentía como reparar algo de injusticia en cierto modo, poder dar voz a esa experiencia. Esos temas de adultos que procesan su adolescencia surgen en gran parte de mi trabajo, por lo que fue realmente genial sumergirse directamente en ese período de tiempo, en lugar de escribir a su alrededor.

Al final de la temporada, Laura ha tomado el lugar de Evelyn en la comunidad. ¿Siempre imaginaste ese cambio de poder, incluso en los primeros borradores?

Martín: Siempre supimos los arcos básicos de dónde queríamos que los personajes terminaran. Al enviar los guiones a Sarah Gadon, envié una nota diciendo: «Sé que Laura, en los dos primeros episodios, es una especie de fantasía, y es una damisela en apuros en el episodio 1.» Quería asegurarle que iba a tener esta ascensión al poder al final.

Creo que Laura es mi personaje favorito. Ella es bastante interesante y convincente y tiene un verdadero turno de mitad de temporada. Mientras Laura se da cuenta de lo que le sucedió y que ella le ha promulgado este abuso y fue drogado y todas estas cosas, era importante para nosotros que no se desmoronara o dijera: «Bueno, ¿qué hacemos?» Ella tiene una solución, y está aumentando al poder y derribando a Evelyn. Creo que eso es satisfactorio.

Ryan Escocés: Hay otro componente que también estábamos realmente entusiasmados allí, que es que todas estas ideas y sistemas de creencias que las personas crean, no mueren con una persona. Siempre hay otra persona que viene que los hereda y se agrega a ellos, y caen, ya sea Brigham Young o David Miscavige. Estas ideas no desaparecen. Viven en la cabeza de las personas, y alguien más los toma, y ​​se convierten en el hijo de ese sistema de creencias. Entonces, ver cómo las familias se recrean, incluso dentro de una cosa que está tratando de deshacerse de las familias y el trauma que las familias pueden causar, simplemente lo recrean de una manera diferente. Y eso es lo que es Laura; Estamos recreando estos ciclos. No podemos escapar de ellos de alguna manera.

Una de las imágenes más interesantes fue el cruce entre el nacimiento de Laura y el viaje de drogas de Evelyn. Se sentía como si estuvieran atados físicamente. ¿Crees que hay algún tipo de conexión física mística allí? ¿O esperaba mostrar paralelos a través de la edición y el trabajo de cámara?

Scott: Creo que ambos. Descubrimos que un poco en la edición, cuánto podríamos acelerarlo. Y algo de eso fue que sabíamos que estábamos jugando con ciclos, y sabíamos que la muerte de Evelyn era el nacimiento de Laura. Las conexiones temáticas entre esos dos eran realmente poderosas, la conexión entre la vida y la muerte. Parecía girar esas historias y girar el declive y la ascensión parecía demasiado fácil no jugar un acorde de poder.

Martín: Es una transición para ambos, y un punto de transición tan importante al mirar el trauma intergeneracional y ver que nace esta próxima generación. Incluso el eco de «In The Pines», de Laura usando esa canción. Cuando lo filmamos, solo las imágenes, fue muy inquietante. Tener a todas las personas desnudas en la habitación y al bebé, un bebé real. Creo que resultó muy bien.

El espectáculo comienza y termina con el «tiempo» de Pink Floyd. ¿Por qué esa canción fue tan central para la historia?

Martín: Estaba en el guión piloto original, porque soy un fanático de Floyd profundo. Justo alrededor de la pubertad, fui a ver el «lado oscuro de Oz», donde muestran «The Wizard of Oz» con «Lade Dark of the Moon». Fue tan hermoso, y todo el álbum es realmente un viaje de héroe. Es un álbum conceptual que te lleva del nacimiento a la muerte de una persona. Pink Floyd es la banda sonora de mi adolescencia, y también para Abbie [Sydney Topliffe] y Leile [Alyvia Alyn Lind]quien realmente mitología y están obsesionados con la cultura de los años 60 y la cultura de sus padres, y se sienten tan decepcionados por la generación de sus padres, que abandonaron esos ideales. Creo que fue importante demostrar que están fuera de lugar a principios de la década de 2000, estos niños hippies, y así era.

Escribí una carta a Roger Waters y una carta a David Gilmour, y no puedo creer que la hayamos entendido. Es realmente genial que recupera la serie, y también a mitad de camino, tenemos pato [Joshua Close] Cantarlo y tocarlo en la guitarra. La letra se trata de ese espíritu en el espíritu a medida que pasas a la edad adulta, que aguantar en una desesperación tranquila es la forma inglesa. Es tan bueno.

La escena de piel a piel al final es tan aterradora y extraña. ¿Cómo se gestó en tu mente?

Scott: No estoy seguro. Creo que vino para mí porque tengo dos hijos, y uno de ellos nació en medio de la noche después de un largo trabajo de parto. Era una cosa extenuante. Recuerdo ese momento de piel a piel y cuán extraño y extraño y conectado, visceral y desordenado que era. Es algo que la gente no ve mucho, y es muy íntimo cuando eso sucede y es tu primer momento de conexión. Es el comienzo de la historia de tu vida con esta persona y de esa conexión. Pensé que sería particularmente interesante en este programa, dado el personaje de Mae. De repente, dices: «¿Cómo se conectan todos con esto en este mundo donde este es el primer niño? ¿Qué pasa si todos empiezan a quitarse la ropa?» Ese fue nuestro momento al final de «Rosemary’s Baby», donde sale una pequeña mano que sale. Parecía una forma realmente hermosa pero misteriosa, progresiva y desordenada de contar una historia de cuán pervertido sería si ese fuera el caso.

Martín: Para Alex, que anhela tanto a esta familia nuclear heteronormativa y para ser el tipo de este bebé, para que ese momento se lo aleje y, en ese momento, tenga que amanecer en Alex que esto no será lo que pensó que era. Creo que es una imagen tan discordante y tan profundamente asquerosa que instantáneamente sabe que ha cometido un gran error. Está tan desesperado por todos esos ritos de paso de la paternidad y todos los momentos, pero no puede cortar el cordón umbilical y cosas así. Tan trágico.

¿Te gustaría hacer una segunda temporada o quieres dejar el final como es?

Martín: He estado haciendo tanta prensa y estoy muy interesado en las reacciones de las personas al final. Parece que las personas tienen apetito por más, pero también es tan divertido que la gente sepa: «Bueno, es realmente ambiguo con Alex». Estoy como, «No sé si es ambiguo, tal vez él simplemente no tomó la elección de eso tú quería que hiciera. Algunos de los personajes toman decepcionantes y muy humanos.

Scott: Hay muchas personas muertas. Hay muchas cosas en la parte inferior de ese estanque para encontrar. Estoy muy emocionado de ver lo que la gente piensa, pero quiero decir, hay una parte de esto que es una tragedia y se siente un poco sin resolver en cierto sentido, pero en su mayoría también resuelta. Creo que Dempsey toma una decisión muy clara. Es una decisión que muchos de nosotros tomamos que viene con la edad adulta, que es que no siempre estamos dispuestos a arriesgarnos a volar nuestras pequeñas vidas para hacer lo correcto. Y a veces así es como se siente la edad adulta. No quiero que ese sea el caso, pero a veces lo es. Pero hay diferentes resoluciones para otros personajes fuera de Dempsey que pintan la imagen de toda la experiencia humana, de cómo somos todos las personas diferentes. Algunas personas son como Abbie y realmente pueden aferrarse a sí mismas y ser empoderadas por esto y hacerlo. Algunas personas simplemente no lo hacen. Eso es como tener la panoplia de las respuestas y no solo un camino para lidiar con su trauma. Eso es realmente importante: no hay solo una forma correcta de hacer todo.

¿Nos encontramos con el hijo de Evelyn durante la serie, y podríamos no saber quién es?

Martín: Creo que lo dejamos a la interpretación.

¿Crees que a Dwayne (Brandon Jay McLaren) alguna vez le gustó Alex, o fue solo un frente?

Martín: Todo un frente. Tal vez por un segundo entretenía que esto podría ser una nueva amistad, pero creo que era un tipo bastante territorial y siempre fue un frente.

¿Crees que Alex 100% mató a Dwayne o hay alguna posibilidad de que esté vivo?

Scott: Lo hizo. Quiero decir, ¡se rompió en la cabeza con una roca! Ese tipo está muerto.

¿Por qué crees que Rabbit (Tattiawna Jones) drogó a Evelyn al final para dejar escapar a Alex?

Scott: Tal vez todavía hay una sensación de justicia dentro de Rabbit, tanto para estos niños como para ella. Solo al ver el abuso de poder de Evelyn, no pudo soportarlo más.

Martín: Creo que ella realmente se quema al no poder tomar Stacey [Isolde Ardies] bajo su ala. Entonces el velo está resbalando lentamente y su amor por Laura. Pero entonces, la máscara de Evelyn se desliza tan completamente en ese sótano cuando abofetea a Alex y las cosas que le está diciendo. Creo que a pesar de que Rabbit está profundamente apegado a su abusador, hay un sentido parpadeante de justicia por dentro.

Scott: Y ella se preocupa por Evelyn mientras está muriendo, inmediatamente gira en ella, que a menudo es cómo funciona la dinámica familiar, siendo la lesionadora y luego el cuidador justo después. Por lo tanto, era una dinámica familiar no familiar.

¿Evelyn está definitivamente muerta?

Martín: No me parece. Creo que es una vegetal y, sí, me daría curiosidad por ver si alguna vez podría salir de eso, pero definitivamente es una verdura.

¿Cuál fue su interpretación de la visión de Evelyn con las puertas en su boca?

Martín: Con suerte, esa es una imagen memorable que se queda con la gente. Se trata de ciclos y generaciones y de mirar internamente. Lo que espera estar al otro lado de esa puerta es la libertad total y el alivio y la euforia. Por supuesto, ella está atrapada en una especie de infierno purgatorial de soledad cuando cortas todo el apego.

Scott: Definitivamente está llegando a ti mismo y sacando tu verdadero yo y la extraña experiencia de autodescubrimiento, lo cual es extraño que una persona pueda esconderse dentro de ti mismo. Tu verdadero yo está dentro de ti mismo, escondido en alguna parte. Eso es algo extraño para visualizar. Luego está este otro extraño, como Mae se metió realmente en las parábolas. Realmente nos metimos en el mito. Hay un mito sobre cómo una madre es como un cocodrilo con la boca abierta y todos sus bebés están dentro y nadando. Ambos son protectores y la persona más peligrosa de tu vida. Así que había esta imagen de bocas, reptiles y ranas y surgió en la cerveza y el caldero de nuestra habitación.

Martín: También hay una historia corta de HG Wells llamada «The Green Door» sobre un tipo que pierde el rastro de este lugar mágico al que puede acceder cuando era niño. A medida que envejece, no puede encontrar esa puerta de nuevo. Pero todo es algo pantanoso lo que nació esto.

¿Abbie lo logrará?

Martín: Sí, ella será la primera ministra de Canadá, espero.

Scott: Creo que cuando Evelyn dice lo que su futuro va a estar allí, creo que tiene razón en que Abbie va a estar bien. Creo que fue una lectura correcta de Abbie en esa situación, tal vez. Si es correcto decirle eso a un niño o no es diferente.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.

