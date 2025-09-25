Jefe del Festival de Cine de Nueva York en la alineación de 2025, regreso de Daniel Day-Lewis

El Festival de Cine de Nueva York Comienza el viernes con «After the Hunt», la mirada provocativa de Luca Guadagnino a la política del campus en la era #MeToo. Es una de las varias películas de hotontones que forman parte de la alineación de este año, muchas de las cuales usan ejemplos de corrupción estatal de la historia reciente de una manera que parece hablar con nuestro presente actual y políticamente tumultuoso.

«Queremos ofrecer un retrato de dónde está la cultura cinematográfica en este momento», dice Glue de DennisEl director artístico del festival. «Las grandes películas provienen de todas partes: algunas son de estudios, algunas son de las Indias y muchas son de otros países. Pero realmente muestran que a pesar de los desafíos, esta sigue siendo una forma de arte próspera».

Como prueba de que el obituario para la cultura cinematográfica puede ser prematuro, la 63ª edición del festival incluirá nuevas obras de los principales autores como Kathryn Bigelow («A House of Dynamite»), Noah Baumbach («Jay Kelly») y Joachim Trier («Valor sentimental»), así como el regreso de la leyenda de la actuación de la actuación de la Leyend Acting Legend de actuación de la actuación. Daniel Day-LewisJurando retiro para protagonizar el debut como director de su hijo Ronan, «Anémona». Antes de la noche de apertura, Lim habló con Variedad Sobre lo que hace que el Festival de Cine de Nueva York sea único, cómo elige películas para exhibir y la película Paul Thomas Anderson que intentó, y falló, aterrizar.

¿Cuál es la misión del Festival de Cine de Nueva York?

Siempre ha sido un festival de encuestas, hemos tenido estrenos. Pero creo que el mandato del festival es resumir el año, simplemente tomar la temperatura de lo que era 2025 en el cine.

¿Hay algún tema que haya surgido en términos de las películas que estás destacando este año?

Muchas de las películas están directa o indirectamente en una conversación con el momento político actual. Esta no es una película que se encuentra en el festival, pero ayer hicimos una proyección de «One Battle After otra» en el Lincoln Center. Se basa en un libro que fue escrito en 1990 sobre la década de 1980, pero es una película que parece que está hecha para este mismo período en la historia de Estados Unidos. Y pienso en películas que estamos mostrando como «The Secret Agent» o «Dos fiscales», que son películas históricas sobre períodos muy particulares en la historia brasileña y en la historia de la Unión Soviética, pero ambos realmente capturan las texturas de la vida en el autoritarismo. Eso es algo por lo que la gente, por razones muy obvias, se preocupa hoy. Hay algo muy fundamental en las preguntas que hacen muchas de las películas en la alineación. ¿Qué es la familia? ¿Cuáles son las dificultades y complejidades de los lazos familiares? Veo eso en películas como la película de Jim Jarmusch «Padre Mother Sister Brother» y la película de Joachim Trier. Y están estos retratos realmente interesantes de artistas. Estoy pensando en películas como «Late Fame» de Kent Jones, que trata sobre un escritor interpretado por Willem Dafoe, o el hermoso retrato del fotógrafo Peter Hujar, que realmente da vida a este momento particular en Nueva York.

El negocio del cine está luchando. La taquilla no es lo que era antes de que la pandemia y los principales estudios estén haciendo menos películas. ¿Eso ha impactado la calidad de las películas que se envían?

Las luchas del negocio del cine están bien documentados, pero tampoco son nuevos. Cada era de la historia del cine ha enfrentado un cambio tecnológico, que a menudo conduce a una remodelación de la economía de la industria. Ahora hay mucha ansiedad, pero había mucha ansiedad cuando comenzó la transmisión. En términos de nuestra capacidad para atraer películas, estamos muy contentos con dónde terminamos este año. Casi todo lo que sabíamos que iba a estar listo nos llegó. Y en términos de la calidad de las películas, diré que este fue en realidad uno de los años más desafiantes en términos de toma de decisiones. Los cineastas y los grandes artistas siempre encuentran una manera. Incluso cuando la industria lucha o se reorganiza a su alrededor, pueden hacer y ver su trabajo.

Mencionaste la «una batalla tras otra» de Paul Thomas Anderson. ¿Intentaste incluirlo en la alineación?

Estábamos hablando incluso antes de que establecieran su fecha de lanzamiento, lo cual fue bastante difícil de mover, porque es un lanzamiento bastante complicado y costoso, ya que Paul tiene ideas muy particulares sobre querer mostrarlo en múltiples formatos y 70 milímetros IMAX. Entonces no pudieron mover la apertura hacia atrás. No pudimos mover nuestras fechas del festival. Sabes, estamos abriendo el viernes y abriremos en los cines el mismo día. Tenemos una historia con Paul. Hemos mostrado varias de sus películas, pero no creo que los festivales realmente fueran parte de su plan.

¿Qué nos puede decir sobre los estrenos del mundo que está organizando?

Noche de cierre es el estreno mundial de «¿Está esto?» Es la tercera característica de Bradley Cooper como director. Este es un cambio de sus otras dos películas. Es más modesto e íntimo y se trata de una pareja que pasa por una separación. Cada uno se vuelve a conectar con varios caminos no tomados. Está filmado en los clubes de comedia del centro de Manhattan, por lo que realmente se siente como una película de Nueva York. Estamos estrenando «Anemone», que es el debut muy auspicioso de Ronan Day-Lewis como cineasta y el regreso de Daniel Day-Lewis a la pantalla. Te recuerda por qué Daniel Day Lewis es solo uno de los mejores actores de pantalla de la historia. En el momento en que aparece en la pantalla, lo ordena. Es una presencia magnética. Y también está el estreno del «Mr. Scorsese», la película de cinco partes de Rebecca Miller y casi cinco horas sobre la vida y la carrera de Martin Scorsese. Honestamente, este podría haber pasado 20 horas. Hay todo tipo de datos personales biográficos de Marty y de sus amigos y colaboradores. Y hay un documental muy personal de Ben Stiller sobre sus padres, Jerry Stiller y Anne Meara, que explora ser parte de una familia de negocios de exhibición. Vivían en Riverside Drive, no lejos del Lincoln Center, por lo que es una verdadera película del Upper West Side.

¿Cuál sería su lanzamiento de ascensor para el festival de cine de Nueva York?

Si solo puede asistir al festival de cine al año, le recomendaría que venga al Festival de Cine de Nueva York, simplemente porque nuestra falta de énfasis en los estrenos significa que realmente cubrimos un montón de terreno en términos de las mejores, más interesantes y importantes películas del año. Obviamente, hay toneladas de grandes películas que se muestran en Cannes o Venecia cada año, pero están restringidos a las películas que se estrenará en la competencia. Nos estamos basando en esas alineaciones, así como en las de Sundance y Berlín. Hay una utilidad en ser un festival de encuestas. Nos permite realmente capturar el panorama general en términos de lo que hay en las mentes de los cineastas y qué conversaciones están interesadas en tener.